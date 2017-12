El Numancia, de cara

El Numancia no se fía. No vale ni que Osasuna lleve tres derrotas consecutivas, ni que los sorianos le hayan recortado en estas últimas cuatro jornadas seis puntos. No hace tanto que los navarros ocupaban la segunda posición en la tabla y los de Arrasate, por debajo con los mismos 25 puntos que no han tocado en Pamplona, luchaban por no salir de la promoción. La cita es a las 16.00 horas en El Sadar.

Tres partidos son muchos en la estacada y los rojillos, los de Soria, corren el peligro de que el fortín navarro despierte a la bestia. El conjunto que dirige Diego Martínez hizo un alto en el camino en casa ante el Nástic, partido que fue suspendido por el temporal el pasado 1 de diciembre ante la negativa local y que se encuentra ahora a la espera de resolución del Comité de Competición. Un punto de inestabilidad. Entre tanto, falló en las dos salidas, ante Lugo (1-0) y Real Oviedo (1-0). Dos veces por la mínima y tres los que encajó la última jornada liguera en casa ante el Alcorcón (2-3). Demasiado blanco en un casillero que opta a marcar la promoción a Primera división. Habrá que ver si Osasuna juega en casa con o contra la presión.

La Segunda división, por enésima vez, está muy apretada. Por eso, aunque los deportistas de Jagoba Arrasate consiguieron al final rematar esa contundencia que se hacía de rogar en la victoria en Valladolid (2-3) y alargaron el dulce contra el Lorca en casa (1-0), no bajan los brazos.

Con Pere Milla y Pape Diamanka entrenando, pero sin que puedan estar listos para el día de hoy, Arrasate viaja con los 19 disponibles. Para el vasco, el fondo de armario del Numancia es extenso. Markel, sin el lesionado Unai Medina, es clave. Hay tres centrales para dos puestos , dos laterales izquierdos... No importan tanto los nombres, aunque si bien puede optar por unos o por otros, tampoco se espera ninguna revolución. El míster hará pública la convocatoria hoy a las 15.00 horas, solo una hora antes de dar comienzo un encuentro en territorio hostil, con seis grados en un día en el que se espera agua.

En tierras pamplonicas, Diego Martínez también ha citado a 19 futbolistas. Vuelve a las filas de Osasuna Oier Sanjurjo, tras cumplir un partido de sanción y superar los problemas lumbares que arrastraba.

Arrasate quiere defender bien lejos de su portería, para evitar males mayores en forma de un arreón local que pudiera cortar de raíz las probabilidades sorianas en los primeros minutos del encuentro. Para ello tendrán que ir de cara. Nada de bajar el pistón.

Para los rojillos, una victoria supondría un espaldarazo a la trayectoria ascendente que se han marcado en las últimas jornadas. El camino, no obstante, es largo y para nada asequible. Comienza hoy en El Sadar, donde como dice Arrasate hay que hacer muchas cosas bien. 31 puntos están bien, pero son los primeros.

Jagoba arrasate: «No conceder, esa es la clave»

El técnico rojillo, Jagoba Arrasate lo tiene claro: «No conceder creo que es una de la claves para mañana». Tras el entrenamiento matutino de ayer en el anexo de Los Pajaritos, Arrasate se refiriró a los últimos partidos fuera de casa. «Al final en Oviedo no fuimos contundentes, en Valladolid en el primer tiempo no fuimos contundentes y mañana si no somos contundentes va a ser imposible porque es un rival que si concedes no te va a perdonar. Y si se pone por delante es muy difícil darle la vuelta al resultado».

Arrasate no pierde el respecto hacia un rival «llamado a estar arriba» y del que no tiene «ninguna duda de que va a pelear por ascender». Además, dice, «tiene una buena plantilla, un buen entrenador y la afición que aprieta», por lo que será «un partido para calibrar si nosotros también podemos estar en esas posiciones que estamos ahora». Es «un reto grande e ilusionante».

Arrasate espera a un equipo «intenso, superordenado, un equipo que es fuerte en el juego directo, en juego combativo». Se fija en Fran Mérida, que «puede generar situaciones de peligro».

A pesar de que Osasuna encadene tres partidos perdidos, este no es un asunto que tenga tan en cuenta el vasco. «Nos vamos a enfrentar a un muy buen nivel», asegura.

El plan: defender lejos de portería, «que es muy fácil decirlo y difícil hacerlo», admite. Al margen de que, «si no atacamos o si no les exigimos a nivel defensivo, el partido se va a hacer muy largo».

Sobre una posible victoria: «Ganar siempre es bueno y ahora que venimos de dos victorias si ganamos otra vez fuera de casa, pues será un espaldarazo al buen momento que ya vivimos. Pero bueno, sabemos que para eso hay que hacer un montón de cosas y casi todas bien».