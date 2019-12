La Junta General de Accionistas del CDNumancia, celebrada en el Centro Cultural Gaya Nuño, aprobó ayer por unanimidad las cuentas del pasado ejercicio, 2018-19, con un resultado positivo de dos millones y medio de euros, cantidad que irá «destinada a las reservas voluntarias del club», como aprobaron, también por unanimidad los accionistas, de cara a «asentar las bases más sólidas del patrimonio neto», según confirmó el Consejo de Administración del club numantino. Por decimocuarto año de los últimos quince, el club soriano cierra un ejercicio con superávit manteniendo su modelo de optimizar el gasto sobre un presupuesto mejorable a partir de elevar los ingresos a través de la expansión de la marca Numancia y Soria a nivel internacional. Para el ejercicio en curso, el Consejo de Administración presentó un presupuesto de 9.700.000 euros, 1.300.000 euros menos que el año pasado debido, fundamentalmente, a los menores ingresos por derechos de Televisión. En la temporada 2018-19 el equipo finalizó en el sexto puesto y disputó la fase de promoción de ascenso, con el consiguiente aumento en los derechos televisivos, mientras que la temporada pasada el equipo se clasificó el decimoséptimo y los ingresos por este apartado de las retransmisiones se vieron mermados.

Esta reducción de presupuesto no se ha visto reflejada en las partidas más importantes, y se ha mantenido el esfuerzo realizado otros años en la confección de la plantilla y también en el apartado de mejoras en las instalaciones, tanto en la ciudad deportiva como en el estadio, donde el club realiza inversiones año tras año para mantener en perfecto estado sus recintos deportivos. Las cifras del presupuesto se presentan en la Liga de Fútbol Profesional con el objetivo de elaborar el límite salarial para la temporada, pero no significa que desde el club no se trabaje en mejorar las partidas de ingresos y de optimizar los gastos para conseguir el equilibrio entre ambos conceptos. Vicente Zamorano, tercer consejero del Numancia, confirmó que el club cuenta con 7.000.000 de patrimonio y que no tiene deuda más allá de la operativa, lógica, con la Liga de Fútbol Profesional. «Es un club saneado», subrayó.

Con un nuevo Consejo de Administración, el formato de la Junta General de Accionistas varió respecto al de la etapa anterior. El presidente Moisés Israel Garzón centró su explicación del ejercicio en la presentación de tres vídeos que recogían en un primero el área de trabajo en el apartado deportivo, focalizando la actividad de la dirección deportiva, básica y necesaria, para nutrir el primer equipo, la razón principal de la existencia del club. En este primer apartado, el fútbol base con los hitos del Numancia B, el Juvenil y la presencia de cuatro canteranos en la primera plantilla, el trabajo de seguimiento de jugadores y equipos desde la dirección deportiva, y la mejora del área médica y la alimentación con la nueva cocina en el campo contaron con una destacada exposición.

El segundo de los vídeos trató sobre el área de márketing y de la comunicación, de gran relevancia para los rectores numantinos debido a que buscan la expansión internacional de la marca Numancia y Soria para conseguir mayores ingresos de cara a alcanzar el objetivo principal, el éxito del primer equipo. «Por muchas cosas que podamos hacer, nada tiene valor si el primer equipo no se encuentra en el lugar que debe», explicó el vicepresidente del club, Francisco Velázquez de Cuéllar. Todas las iniciativas, convenios de colaboración, reportajes en los medios de comunicación, los proyectos de turismo, la expansión internacional, los eventos proyectados, el uso de las redes sociales tienen el destino de captar recursos financieros para competir con otros clubes que no se ven tan limitados como el Numancia por cuestiones geográficas y económicas. El tercer vídeo explicativo giró sobre la Academia Internacional, a la que calificaron de la perla. Un proyecto creado para conseguir talento deportivo e ingresos. Y el acuerdo con la Residencia Trilema para que se convierta en la Residencia Oficial de la Academia del Numancia y los primeros futbolistas extranjeros que están ya trabajando en la Ciudad del Fútbol.