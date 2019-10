El Numancia se lo curra

El C.D. Numancia sumaba su cuarta victoria de la temporada después de sobreponerse al gol en propia puerta de Álex Sola y de pasar por encima de un Lugo que pudo salir con más goles en contra de Los Pajaritos. Curro con un doblete fue el protagonistas de un choque que fue totalmente rojillo en su segunda parte después de que en la recta final del primer acto los locales ya hubieran inclinado el campo a su favor.

Una victoria meritoria de los numantinos ante un Lugo que hasta llegar a Soria no había perdido como visitante. En Los Pajaritos caía con justicia y con un poco más de tino local incluso pudo salir goleado.

La puesta en escena del Numancia, que apostó por mantener el once de la jornada anterior en Ponferrada, fue más fría de los habitual y en los primeros compases apenas inquietó a un Lugo que cuando se replegaba actuaba con una defensa de cinco, con Pita como tercer central. Fueron unos primeros minutos en los rojillos abusaron del balón en largo para no crear el menor problema a su rival, que antes de que se cumpliera el cuarto de hora de juego se aliaba con la fortuna para ponerse por delante en el marcador.

Saque de esquina para los gallegos y Álex Sola en su intento de despejar en el primer palo despistaba a Dani Barrio para anotar en propia puerta. Jarro de agua fría para un Numancia que no estaba dando la talla en el arranque del partido. El Numancia siguió con su despiste tras el 0-1 y Manu Barreiro a punto estuvo de hacer el segundo para los gallegos.

Los de Carrión tenían que dar un paso hacia adelante si querían nivelar el marcador y fue Álex Sola, que pasaba de villano a héroe, el que se echaba al equipo a sus espaldas para en una cabalgada por la banda izquierda ser el protagonista de la acción del empate. El jugador cedido por la Real Sociedad hacía una gran jugada y su disparo lo sacaba la manopla de Cantero. El rechace caía a Higinio le hacían penalti y un nuevo rechace llegaba a Curro para que el onubense lograra la igualada. No se había cumplido la media hora de partido y a partir de ahí el Numancia mereció más que su rival, un Lugo que apenas inquietó el marco soriano.

El último cuarto de hora fue de claro dominio numantino y sólo la figuar alargada de Cantero privó del segundo gol a los locales. Álex Sola iba a ser de los mejores de los rojillos y un disparo suyo encontraba respuesta en el meta gallego. Calero en dos ocasiones acarició el tanto pero los remates del lateral derecho numantino se encontraron con el muro lucense. El Numancia había ido de menos a más y en la recta final de la primera parte sólo un chut de Cristian Herrera puso en ciertos apuros a un Dani Barrio que tras el 0-1 estaba viviendo el choque como un espectador más.

La segunda parte no pudo arrancar mejor para los intereses numantinos ya que Escassi era objeto de un claro penalti por parte del central Peybernes, que impedía de manera antireglamentaria el remate del rojillo. Fue un penalti con suspense ya que el VAR revisó una posible falta de Moha sobre un efectivo lucense que finalmente se quedó en nada. Curro lanzaba desde los once metros para anotar el 2-1 que allanaba el camino de un Numancia que había hecho lo más difícil.

Lejos de conformarse con la renta mínima, los de Carrión buscaron la sentencia y sólo la falta de acierto, el portero Cantero y la madera privaron de más goles para el bando local. Calero, que cuajó un partido inmenso por la banda derecha, tuvo en sus botas el 3-1 y Kako, que acababa de saltar al terreno de juego, probaba al meta lucense.

El Numancia tenía al Lugo donde quería y la apuesta más ofensiva de Eloy Jiménez dando entrada a Gerard Valentín por Seoane sólo facilitó la misión de los sorianos. Sin Seoane campó a sus anchas el cuadro local y las llegadas era de gol o medio gol. Así, en el minuto 72 un doble disparo a la madera de Curro y Moha pudo matar el partido. El Numancia había perdona y casi a renglón seguido el Lugo iba a tener su ocasión para lograr el empate. Fue una internada de Gerard Valentín por la banda derecha y su disparo lo sacaba con el pie Dani Barrio. Susto monumental en Los Pajaritos, que viendo como su equipo era infinitamente mejor no acababa de cerrar el encuentro. Canella llevó más incertidumbre y Calero volvía a perdonar.

La grada del Municipal cogía aire cuando a diez minutos para el final Guillermo sentenciaba al Lugo tras una asistencia de Mateu. El punta bilbaíno se cargaba de moral con su primer gol del curso. Con todo resuelto, el Numancia comenzó ya a pensar en su próxima cita, ante el Albacete con Los Pajaritos de nuevo como escenario.