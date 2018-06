El Numancia es el sexto equipo de la LFP que más partidos ha disputado

El C.D. Numancia está completando una temporada de primer nivel en el curso 2017-2018. De hecho, es el sexto equipo español con más partidos disputados esta temporada (50, con el de esta tarde en La Romareda), y podrían llegar a 52 en caso de que las cosas salieran bien al equipo de Arrasate hoy en el Municipal de Zaragoza.

El Numancia ha cumplido 42 partidos de Liga, 6 de Copa del Rey y hasta el momento 2 de play off de ascenso a Primera División. Sólo lo superan esta temporada los ‘big five’ del fútbol español en los últimos años y que han dominado la competición nacional y continental. El Real Madrid ha jugado 62 partidos oficiales, repartidos entre Liga, Copa del Rey, Champions y Mundial de Clubes, mientras que el F. C. Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla F. C. han acumulado los tres 59 partidos oficiales esta temporada. El quinto es el Athletic Club de Bilbao con 54 encuentros.

Un dato reseñable más para el C.D. Numancia de Soria, que además ayer fue galardonado con el Premio al Juego Limpio por la Federación Española de Fútbol al ser equipo que menos amonestaciones ha acumulado a lo largo de la temporada 2017-18.

El entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, valoraba este premio y afirmaba que «el Premio al Juego Limpio dice muchas cosas. El filial también ha sido el equipo más limpio en Tercera División y el segundo menos goleado». No es la primera vez que el Numancia es reconocido con este galardón a lo largo de su trayectoria dentro del fútbol profesional. El Numancia ha sido el equipo que menos tarjetas ha recibido en la categoría de plata.