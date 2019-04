El Numancia se hunde

El C.D. Numancia sigue en caída libre y, a la espera de los resultados de sus rivales directos, complica un poco más su delicada situación en la clasificación con la derrota de ayer ante el Deportivo de La Coruña, un equipo que no ganaba desde febrero y que en Los Pajaritos recibía oxígeno en su lucha por meterse en el play off. Los rojillos volvían a tropezar en la piedra de los goles encajados en los primeros minutos, tiraban por la borda la primera parte y en la segunda, con un juego más directo, estuvieron cerca de la remontada. El gol de Guillermo llegaba demasiado tarde para haber rescatado un punto que hubiera sabido a gloria.

Con este nuevo resbalón, López Garai se queda en la cuerda floja en el banquillo del Numancia y habrá que ver cuál es la decisión del club respecto a su futuro en las próximas horas. Ayer, la grada de Los Pajaritos coreó un rotundo «Garai vete ya».

Los sorianos saltaban al terreno de juego con varias novedades con respecto a la última jornada, aunque la principal variante fue ver a Escassi en el centro de la defensa en detrimento de Carlos Gutiérrez. Markel en el lateral derecho, Fran Villalba en el centro del campo y Yeboah en el extremo fueron las otras caras nuevas respecto a Cádiz.

El partido no pudo comenzar peor para un Numancia que a los ocho minutos ya perdía por 0-2 ante un Deportivo que supo profundizar en la herida de los locales en los primeros minutos de los encuentros. Casi no les había dado tiempo a los aficionados a tomar asiento cuando una buena combinación entre Quique y Borja Valle en la frontal del área terminaba en las redes del portal defendido por el debutante Gaizka Campos, que no pudo hacer nada en el uno contra uno con Borja Valle. Jarro de agua fría para un equipo que ya de por sí llegaba a esta jornada con la moral diezmada.

Lejos de reaccionar, el Numancia veía cómo instantes después recibía otro mazazo con el gol de Somma a saque de esquina. El central deportivista remataba a placer un córner y el partido ahora sí que se ponía muy cuesta arriba para los sorianos. Lo mejor de este 0-2 era que quedaba mucho tiempo para darle la vuelta al marcador, aunque por lo visto en la primera parte iba a resultar misión casi imposible rescatar algún punto ante los gallegos.

Y es que los de López Garai, muy protestado desde la grada de Los Pajaritos al igual que en las últimas jornadas, no hicieron ni cosquillas a un rival que campó a sus anchas durante todos los 45 minutos. Dos faltas botadas por Gus Ledes que ni siquiera inquietaron a Dani Giménez y un disparo de Higinio desviado fue el balance ofensivo de los numantinos. El Numancia quería pero no podía y una y otra vez era incapaz de superar la línea del Deportivo en el centro del campo.

Impotencia y desesperación por parte de un conjunto rojillo que veía agudizarse su crisis de juego de las últimas semanas. El Numancia no jugó a nada y su delantero centro prácticamente no tocó un balón. David Rodríguez no estuvo asistido ni por lo generado por el centro ni por la verticalidad de las bandas. Mucho tenía que mejorar en el segundo acto para optar a la remontada.

En la segunda parte se vio a un Numancia más directo al apostar por Higinio y David Rodríguez en el doble punta. Eso sí, la primera llegada fue del Deportivo con un disparo de Carlos Fernández que pudo significar el 0-3 de no ser por la intervención de Gaizka Campos.

Los rojillos se olvidaron de amasar el balón sin sentido y pasaron a la acción con un juego más vertical, con Higinio creando peligro por la banda derecha una vez que Guillermo había saltado al césped en sustitución de un inoperante Yeboah. Higinio estaba siendo el mejor del partido y de sus botas nacían las mejores llegadas hacia el marco de un Dani Giménez que hasta entonces estaba viviendo plácidamente el partido.

El dominio y el juego directo de los sorianos fue a más cuando el Dépor se quedaba con un hombre menos por la doble amarilla que veía Somma en el minuto 68. Había tiempo para remontar, aunque cualquier atisbo de reacción estuvo a punto de desvanecerse con una contra de Pedro que desbarató Gaizka Campos. El Numancia se había salvado y restaba un cuarto de hora para hacer la gesta.

Ya con todo y sin mirar para atrás, el Numancia se fue hacia adelante y Guillermo, a falta de diez minutos, estrellaba un balón en el travesaño tras tocar el portero. Había sido la mejor ocasión para un equipo soriano al que se le acababa el tiempo. Casi con el 90 cumplido el propio Guillermo reducía distancia, aunque los cuatro minutos de añadido era muy poco para pensar en el empate. Sin embargo, aún tuvo la igualada el cuadro soriano, pero Viguera se encontró con el portero gallego. El Numancia murió en el área del Dépor, aunque la derrota, la decimocuarta del curso, ya era una realidad.