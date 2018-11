El Numancia juvenil golea al Oberena

El Numancia logró llevarse los tres puntos de Oberena en un encuentro de claro dominio visitante donde los numantinos no dieron ninguna opción de puntuar a sus rivales. El Oberena llegaba el encuentro inmerso en un gran crisis de resultados, ya que en diez jornadas tan solo ha podido rescatar dos puntos. Una situación que continúa tras la derrota ante un Numancia intratable que sigue dando signos de las buenas sensaciones que le han llevado a estar en lo alto de la tabla.

La primera parte no podía comenzar de mejor forma para los numantinos y es que apenas se llegaba al minuto tres de encuentro cuando el Numancia se adelantaba en el marcador. Javier Albín inauguraba el marcador con un tanto que ya daba cierta cuenta de que lo iba a ser la tónica del partido. Prácticamente en la primera acción de peligro del Numancia en el partido se adelantaban los de Pablo Ayuso que, a pesar del gol tempranero, les costó anotar el segundo tanto.

El Oberena, durante más de treinta minutos tras el gol tempranero de Albín, logró resistir las embestidas del ataque del Numancia hasta que cuando faltaban pocos minutos para llegar el descanso, David Arranz anotaba el segundo tanto que daba cierta tranquilidad a los visitantes. Se llegaba al túnel de vestuarios con el 0-2 campeando en el electrónico y con las sensaciones de que al Numanica no se le iba a escapar este partido. Fueron muy superiores durante la primera mitad y eso se reflejó en el marcador.

Tras el paso por el túnel de vestuarios, el Oberena salió a por todas a lograr marcar un gol para recortar distancias y meterse de lleno en la lucha por el partido. Sin embargo, el juvenil del Numancia supo controlar el ritmo del partido para que el encuentro no se volviera un toma y daca constante. A pesar del dominio, los tres puntos no estaban todavía en el saco, ya que en cualquier jugada podía llegar el gol de los locales. No fue hasta el minuto 82 cuando Vidorreta marcaba el tres y definitivo tanto que ahora sí aseguraba el triunfo del Numancia.

Pitido final y tres puntos que se van a Numancia encadenando dos partidos consecutivos ganando tras los dos empates cosechados en jornadas pasadas. Un triunfo que hace crecer al Numancia y que hunde en lo más bajo de la tabla a un Oberena que no levanta cabeza.