El Numancia juvenil mantiene la racha

El Juvenil del Numancia sigue en racha. Frente al Pamplona prolonga su buen estado de gracia y venció para seguir en la zona alta del Grupo II de la categoría. De vuelta a la competición después del parón navideño, los de Pablo Ayuso debieron remontar un gol de los navarros a la media hora de juego para igualar el marcador antes del tiempo de descanso. En la reanudación, el Numancia volteó el marcador con un gol de Vidorreta superada la hora de juego y otro de Albín, de penalti, para imponerse y sumar tres puntos de una importancia suprema de cara a la segunda vuelta de la competición. El conjunto soriano se ha metido en la lucha plena por las dos primeras plazas del grupo ya que ahora ocupa el segundo puesto por detrás del líder, la Real Sociedad, a dos puntos, y por delante de la Txantrea, tercero a dos puntos. El Numancia mantiene el tono exhibido durante las jornadas precedentes y deberá buscar mantenerlo en la siguiente cita frente al San Juan el próximo fin de semana. Un partido para consolidar su posición frente a un rival de la zona media de la clasificación.

Regional de Aficionados

Los dos conjuntos sorianos de la Primera Regional de Aficionados perdieron ayer sus compromisos de la jornada 17 disputados ayer. El Tardelcuende no pudo con el Becerril, 1-3, conjunto descendido de Tercera división, y que se adelantó en el marcador en la primera parte. Con ese gol se llegó al descanso. En la reaundación, otros dos goles de los visitantes pusieron una distancia imposible para el Tardelcuende, que marcó su gol por mediación de Diego, debutante en el equipo en el enfrentamiento de ayer. El equipo soriano se mantiene en la undécima posición, 22 puntos, con un colchón importante respecto a los conjuntos de la zona baja.



Algo peor clasificado se encuentra el Calasanz, decimotercero con once puntos, que no pudo frenar al Cuéllar en el partido disputado ayer, 1-2. El conjunto colegial se vio superado por el equipo segoviano en la recta final cuando pudo haber ganado si el portero visitante no aparece con dos grandes paradas. Del 1-0 se pasó al 1-2.