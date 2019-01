Iniciada la segunda vuelta en el Grupo IIdel campeonato juvenil de División de Honor, el Numancia insiste en su condición de aspirante a todo con una trayectoria meritoria, lejana de lo que antes había logrado uno de sus equipos de la categoría en campañas precedentes. Los de Pablo Ayuso ocupan la segunda plaza a dos puntos del líder, la Real Sociedad, y defiende su posición con dos puntos de ventaja sobre el tercero y el cuarto, Txantrea y Danok Bat, respectivamente. Es importante esta defensa de la segunda plaza porque serán los dos primeros clasificados los que disputen al final del ejercicio la Copa del Rey y el primero, además, la Copa de Campeones, competición diseñada entre todos los ganadores de los diferentes grupos de la máxima categoría juvenil.

El responsable del equipo, Pablo Ayuso, valoró ayer el gran trabajo de su equipo, confeccionado con una plantilla en la que se integran jugadores de todos los años de juvenil. «Somos el equipo más joven, creo que junto al Athletic, del grupo. Contamos con chicos de primer año de juvenil y con varios de segundo y tercer año», señala el técnico, consciente de la dificultad de reunir a un grupo competitivo de chicos en Soria, debido a los problemas de población y a la salida de muchos de ellos para estudiar fuera de la provincia. «Para este año perdimos a un número importante de jugadores por asunto de estudios. Sin embargo, hemos conseguido reunir a un grupo de chicos jóvenes, con ambición y calidad. En su cohesión, trabajo, compromiso y compañerismo radica buena parte de las razones, entre otras muchas más, de la buena marcha del equipo», explicó Ayuso.

El buen arranque del campeonato y la reacción a modo de revulsivo a las derrotas, solo tres en 19 partidos (Pamplona, Danok Bat y Antiguoko) enganchando buenas rachas de resultados, también se sitúan entre lo destacado de una temporada que puede marcar un hito en el fútbol soriano si consiguen clasificarse entre los dos primeros. «No pensamos en esa circusntancia hasta el momento. Queremos disfrutrar de lo que estamos haciendo aunque somos conscientes de la situación en la que nos encontramos. Hemos conseguido el objetivo de la permanencia hace alguna semana y no quiero trasladar ninguna exigencia ni la necesidad de que jugamos para clasificarnos entre los dos mejores. Sabemos lo que debemos hacer y de momento nos ha ido bien paso a paso.», subrayó el técnico que mira al futuro con optimismo. «Tenemos un calendario en casa bueno. Quiero alargar el estado anímico del equipo pese a que no será fácil. El primer rival, el San Juan, es un conjunto complicado al que no he podido derrotar todavía en las dos visitas que le he hecho desde que estoy en el juvenil. Está en forma y lleva una gran dinámica», adelantó Ayuso, conocedor de lo complicado que es la categoría.