Numancia y Levante empatan y queda abierta la eliminatoria

El Numancia Juvenil empató a un gol con el Levante en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado ayer en la Ciudad del fútbol Francisco Rubio. Ambos conjuntos aplazan a la vuleta, el próximo fin de semana en el campo valenciano de Buñol, la resolución de la eliminatoria.



Se adelantó el equipo de Pablo Ayuso en el marcador merced a un gol de David Sanz cumplido el primer cuarto de hora del enfrentamiento e igualó el partido el equipo levantinista en la segunda mitad gracias al tanto de Raúl. Un gol que obliga a los numantinos a marcar en Valencia si quieren seguir vivos en la competición.



El partido discurrió por parámetros de intensidad y de igualdad. Ninguno de los dos equipos especuló y fueron protagonistas en diferentes momentos del encuentro. Ambos dispusieron del control y dominaron el juego en fases diferentes. El Numancia se impuso en el primer tramo y abrió el marcador en una jugada por la banda izquierda iniciada por Albin que finalizó David Sanz con un disparo desde la frontal. Tras golpear en un defensor rival se fue a las mallas de Joan. El tanto puso en ventaja a los sorianos, pero el Levante, a partir de encajar el tanto, pasó a dominar el juego y buscó el empate. Las bandas y su tripleta de mediapuntas pusieron en serios problemas a los rojillos, pero con una actitud encomiable y una seriedad defensiva los de Pablo Ayuso se fueron al descanso con ventaja en el marcador.



El Levante generó ocasiones para igualar la contienda en el primer acto, pero el Numancia también tuvo el 2-0. La más clara en una gran acción por banda izquierda que acabó con cabezazo de David González. El balón se marchó fuera de la portería granota por centímetros.



La segunda parte también resultó igualada. Cada equipo con sus armas, ambos pudieron ampliar su cuenta goleadora. Dani Fernández tuvo el 2-0 para los numantinos, pero Joan evitó el tanto con una gran parada. En el lado contrario, Toni Varea se exhibía en cada acción atacante rival. Sin embargo, no pudo evitar el empate en una buena jugada de Christian que finalizó Raúl para conseguir el 1-1.



Quedaba media hora para el final y sorianos y valencianos buscaron a su manera el gol que les diera la victoria. El marcador no se movió y la eliminatoria se resolverá el próximo sábado en la Ciudad Deportiva levantinista en Buñol. Los sorianos dejaron claro que van a pelear a muerte este cruce. De hecho, el Levante no pudo ganar en Soria y eso que venía de catorce victorias consecutivas.

Ayuso

A la finalización del encuentro, el técnico del Numancia juvenil, Pablo Ayuso, manifestó que el resultado les dejó un sabor de boca un poco amargo. «Nos hemos adelantado pronto y creo que hemos hecho un buen partido. Cuando mejor estábamos, hemos recibido el tanto en contra. Quizás podíamos haberles dado un susto antes de recibir el gol y después, también», explicó el entrenador numantino, que salió satisfecho del trabajo realizado por sus jugadores. «El equipo ha leído bien lo que debíamos hacer en el campo. Hemos hecho pequeño al rival que no ha estado cómodo porque no ha encontrado los espacios que buscan. Estoy satisfecho con el esfuerzo y con el coraje puesto por todos los jugadores», destacó. La eliminatoria está abierta, así lo ve Ayuso que no renuncia a marcar no solo un gol, necesario para pasar de ronda, sino alguno más. «Creo en este equipo y ahora nos toca ir a su campo. La eliminatoria está abierta y debemos competir de tú a tú. Podemos ganar allí o empatar con dos o tres goles, que nos vale, y pasar la eliminatoria para meternos en semifinales. Hay que confiar en este equipo que lo está haciendo muy bien», sentenció el técnico, que cuenta con una semana para preparar la vuelta en Buñol, la ciudad deportiva del club granota.