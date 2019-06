El Numancia jugará frente al Atlético de Madrid el próximo 20 de julio en El Burgo de Osma. La planificación de la próxima pretemporada del club soriano se perfila paso a paso y la visita del conjunto madrileño es otro más en la programación de los amistosos y mantiene el nivel de exigencia de la fase de preparación con otro rival de Primera división. A los partidos confirmados frente a Osasuna, 27 de julio, y Athletic de Bilbao, 1 de agosto, se añade el enfrentamiento con el actual subcampeón de liga en el primer amistoso de pretemporada, que arrancará para el conjunto soriano el 12 de julio. Una semana después de iniciada la fase de preparación, el Numancia se medirá al Atlético de Madrid en el campo Municipal de El Burgo de Osma.

Este enfrentamiento se había convertido durante cuatro temporadas en una cita destacada de la programación de la pretemporada para el club numantino. Bajo la organización del Sporting Uxama, Numancia y Atlético de Madrid se medían en el campo burgense por el Memorial Jesús Gil. En las cuatro ediciones disputadas desde 2013 a 2016, el equipo colchonero alzó el trofeo derrotando al equipo rojillo. En 2017, el Atlético no participó alegando que no había confirmado su presencia en el Trofeo esa temporada por incompatibilidad con sus planes de pretemporada debido a un viaje a México al día siguiente de la fecha marcada para el partido en El Burgo. El Numancia, por su parte, sí había confirmado ese encuentro que luego no se celebró. Un año después, tampoco se jugó el Memorial Jesús Gil. Para la próxima pretemporada se retoma este encuentro que aglutina a un gran número de aficionados de ambos conjuntos en el Municipal burgense.

Para este año, el Atlético de Madrid ha confirmado su presencia con los jugadores de su primer equipo en El Burgo de Osma a través de una notificación al Sporting Uxama que solicitó al club madrileño su participación en un amistoso de pretemporada frente al Numancia, como ya ocurrió en años anteriores. La nota viene firmada por el gerente del club, Clemente Villaverde, confirmando su presencia el próximo 20 de julio en el Municipal burgense a partir de las 19.00 horas.

El Numancia jugará en menos de quince días frente a tres conjuntos de Primera división. Un arranque de pretemporada exigente para el conjunto soriano, que comenzará la fase de entrenamientos el 12 de julio en las instalaciones de Los Pajaritos después de disfrutar de 32 días de vacaciones. El 11 de julio, los jugadores deberán pasar por las oficinas del club antes de comenzar los entrenamientos la jornada siguiente. Ocho días después del inicio de la pretemporada, el conjunto soriano se enfrentará al Atlético de Madrid en el primer amistoso de la fase de preparación, si es que el cuerpo técnico que se haga cargo del equipo no fija un enfrentamiento antes de ese partido. No fue lo habitual en campañas precedentes y sí el primero de los amistosos disputados el del Atlético de Madrid. Para el conjunto colchonero también suponía el inicio de sus amistosos de preparación antes de iniciar diferentes viajes o poner fin a la primera fase de la pretemporada cubierta en tierras segovianas.

El filial toma la palabra

El Numancia B se juega hoy, 12.00 horas, su continuidad en la promoción de ascenso a Segunda división B. El filial numantino viajó ayer a Cádiz con el empate a cero del partido de ida en la eliminatoria con el filial gaditano. La segunda ronda de esta promoción a la que todavía le resta otro capítulo más de superar la presente eliminatoria en tierras andaluzas. El grupo de José Alejandro Huerta pasó el primer compromiso frente al Laredo con dos victorias, primero en casa y después en Cantabria, y busca seguir con la racha favorable en Cádiz tras empatar sin goles en el encuentro del pasado fin de semana en la ciudad deportiva del club soriano. Sin conocer la derrota en esta fase de promoción, el partido se presenta con la oportunidad de conseguir algún gol a domicilio para forzar al rival a superar ese tanto. La dificultad radica en marcar a uno de los conjuntos que menos goles encaja y que realiza habitualmente un gran ejercicio defensivo como una de sus mejores virtudes. Cualquier empate en el marcador será favorable para el conjunto soriano a excepción de la igualada sin tantos. Ese resultado obligaría a ampliar la eliminatoria con una prórroga. La derrota apearía al Numancia B de su carrera por seguir adelante en la fase de promoción, mientras que marcar un gol le ayudaría a meterse en el bombo del sorteo de la última eliminatoria de la fase de ascenso.