El Numancia quiere meter la quinta

El C.D. Numancia quiere seguir intratable en Los Pajaritos, un escenario en el que ha ganado los tres últimos partidos. Para ello deberá superar a un Rayo Majadahonda que es novato en la categoría de plata, pero que ya ha dado más de un susto en su corta andadura en Segunda. Los rojillos parten como claros favoritos, aunque no quieren la más mínima relajación para continuar apuntalando los puntos de casa. Los de López Garai buscan la quinta victoria en casa. Después de superar una fase del calendario exigente al verse las caras con algunos de los conjuntos que están en la zona alta de la clasificación, el Numancia ve como se suaviza el panorama competitivo con la visita de uno de los equipos ascendidos el pasado verano a Segunda. Pero este Rayo Majadahonda que está haciendo historia no será una presa fácil y por ello los de Garai quieren saltar al terreno de juego con los cinco sentidos para no verse sorprendidos.

Y es que en esta categoría las relajaciones y los despistes se pagan caro. Por ello, el cuadro soriano quiere mantener la intensidad de las últimas jornadas en las que por Los Pajaritos han ido hincando la rodilla conjuntos como Extremadura, Zaragoza y Tenerife. El Numancia quiere seguir sumando de tres en tres ante sus aficionados para mirar para arriba en una clasificación que está, como en otras temporada, muy apretada. Los tres puntos ante la escuadra majariega no harían nada más que confirmar el potencial de los numantinos cuando juegan ante sus aficionados. Los de López Garai están describiendo una trayectoria de menos a más y desde mediados de septiembre, cuando se perdió ante el Almería, no se escapan puntos del municipal soriano. Ante el Rayo Majadahonda el objetivo es continuar alimentando el poderío como local.