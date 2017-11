El Numancia registra su peor momento de la temporada

Por primera vez en la temporada, el Numancia acumula dos derrotas consecutivas. Con anterioridad, después de un revés como los sufridos en Reus, Zaragoza o en Soria ante el Granada, había conseguidor levantarse puntuando en la siguiente jornada. Tras las dos primeras derrotas, a través de una victoria en Los Pajaritos frente al Sporting y al Barcelona B, respectivamente. Después de caer en casa frente al Granada, su salida a Córdoba le valió para empatar y así no encadenar dos resultados desfavorables seguidos, reforzando ese punto con otra victoria en Los Pajaritos frente al Alcorcón una jornada después y con el primer partido ganado fuera de casa en el siguiente compromiso. Dos victorias seguidas, lo que significaba en ese instante de la competición el mejor registro del Numancia en toda la temporada. Transcurridas dos semanas, se ha dado la vuelta a la situación y el equipo soriano se encuentra en el momento más complicado de lo vivido hasta el momento. Su peor trago dentro de una temporada en la que ha destacado por todo lo contrario.

La visita a Oviedo no sirvió para redimirse del varapalo ante el Nástic de una semana antes. Nada más lejos de la realidad. El encuentro del Carlos Tartiere proyectó más sombras que luces en el grupo de Arrasate, capaz de recuperarse de un gol en contra, pero también de deshacerse como un azucarillo en el agua tras cometer un grosero error en el segundo tanto de los asturianos. Más allá de la última reacción numantina con los dos grandes remates de Guillermo en el tramo final del encuentro, el equipo se descompuso durante mucho tiempo ofreciendo una imagen de debilidad que en situaciones puntuales se había manifestado en partidos precedentes, pero que tampoco era la habitual. El segundo gol condenó al equipo, como ocurrió una semana antes frente al Nástic, a no puntuar. Por segunda semana consecutiva, el equipo se queda tieso en ese apartado, algo que no había sucedido hasta la fecha por lo que su trayectoria le había llevado a los puestos de privilegio. Seco de puntos, su clasificación se resiente.

El panorama no termina de despejarse porque el Numancia se encuentra en plena semana de desplazamientos. Con todo lo que eso significa. Al equipo de Arrasate le costó siete salidas ganar el primer partido aunque tampoco perdió más que en dos de los seis anteriores desplazamientos. Su próximo encuentro es en Valladolid con la urgencia de no acumular una nueva derrota lo que prolongaría este mal momento a tres jornadas consecutivas. Lo nunca visto en el presente ejercicio con el agravante de que el efecto de la buena trayectoria se podría atenuar en este tramo de la competición. Lo bueno es que los 25 puntos acumulados no se los quita nadie y la igualdad existente tampoco le aparta tanto de engancharse de nuevo a una situación de nuevo favorable. Lo malo es que esta racha puede generar dudas después de acumular un par de semanas sin puntuar y ante una nueva salida lejos de su mejor escenario, ya superado por dos adversarios, pero donde ha dado su mejor versión y ha cimentado la base de los 25 puntos sumados.

Entre los dos compromisos ligueros lejos de Soria queda la visita a Málaga en la Copa. El partido tiene el aliciente de superar una nueva eliminatoria, con la ventaja de un gol, y verse en una ronda de octavos de final con rivales de un gran peso competitivo. El reto es mayúsculo en un momento delicado. Las dudas generadas por el equipo con dos jugadas puntuales que se han convertido en determinantes para la resolución de los enfrentamientos con el Nástic y el Oviedo deben dejarse atrás. No sirve de nada acordarse de esos errores groseros si no es en modo de autocrítica para evitar caer de nuevo y para reactivar al equipo. El enfrentamiento de Málaga tiene el aliciente de superar la eliminatoria y de despejar esas dudas generadas en los partidos anteriores.

Fuera de la promoción

Finalizada la jornada 16, le deja al Numancia fuera de la promoción de ascenso. Dos semanas seguidas sin puntuar mandan al equipo soriano al margen de la zona de privilegio. Con 25 puntos, no está lejos de esos puestos, pero ha perdido la fuerza con la que se había ubicado entre los protagonistas de la competición. El mando lo lleva en esta ocasión el Huesca pese a perder en Granada. El Lugo empata con el conjunto oscense, con 29 puntos, y ambos se quedan a cuatro puntos de distancia respecto al conjunto numantino, que tiene a tiro la promoción de ascenso, con 25 puntos, ya que Rayo y Osasuna marcan la frontera. La igualdad es extrema y del décimo al primero solo hay seis puntos, dos partidos de margen. Los dos enfrentamientos que ha cedido el club soriano en estas semanas en contraposición de las dos anteriores cuando firmó dos victorias consecutivas y le permitió situarse en puestos de privilegio. La próxima semana visita al Valladolid, equipo que también lucha por acercarse a la zona de promoción. Cuenta 23 puntos, dos menos que el club soriano. El duelo del domingo se presenta como un choque por no perder espacio con esa zona de la tabla. La rivalidad regional añade un poco más de competencia entre ambos conjuntos. Su resultado quedará también condicionado por todo lo que ocurre alrededor de los rivales en la competición. Al no existir un dominador claro, cualquier resultado se puede dar. El Huesca ha cedido frente al Granada en una muestra más de lo complicado que es realizar pronósticos apriorísticos y menos descartar a ningún conjunto en la lucha por los premios gordos de la competición. El Numancia no ha puntuado en dos semanas, pero tampoco se ha descolgado de la pelea. .