El Numancia está de regreso. Superado el periodo de vacaciones, el equipo soriano inició ayer una minipretemporada de tres días para un acondicionamiento físico después de seis de descanso, activo, porque los jugadores se llevaron tarea para no desengancharse completamente de la actividad deportiva. Carrera continua, movilidad y estiramientos, en la lista de los deberes que Roberto Llorente, preparador físico, elaboró para sus jugadores. Ninguno ha llegado pasado de peso ni con evidencias de haber transgredido las lógicas normas profesionales del cuidado de la herramienta de trabajo, su físico. Con todo, durante estos tres días de entrenamiento antes de despedir el año, la plantilla dedicará cuatro jornadas de actividad para poner en marcha el cuerpo, acondicionamiento físico y regresar a la rutina después del parón. «Lo que más cuesta es volver a arrancar el cuerpo por lo que dedicaremos tres días intensos sin mirar, de momento hasta la próxima semana, al partido frente al Oviedo. Desde el luego, el objetivo será el partido del lunes, pero estos tres días -ayer el primero- se dedicarán al acondicionamiento físico. En estos días de fiesta no se pierde la forma, pero, insisto, cuesta arrancar de nuevo», explicó el preparador físico del conjunto rojillo.

La plantilla se presentó en su totalidad. La única ausencia la protagonizó el portero Juan Carlos Sánchez, que entrenó un día antes y que disfrutó de permiso para no comparecer ayer. Ya se notó cierta ligereza entre los integrantes del grupo. Dani Calvo y Alberto Noguera son los dos primeros en dejar el vestuario de una intención inicial de aligerar la caseta con más salidas, dos o tres jugadores, a lo largo del mercado invernal que estará abierto durante el mes de enero. La marcha de jugadores no implica necesariamente la contratación de otros, según reconocen desde el club, pero sí una posible utilización de los jugadores de la cantera, como ya ocurrió en la última convocatoria frente al Alcorcón en la que entraron dos futbolistas del filial en detrimento de efectivos de la primera plantilla a los que de esta forma se está forzando para que se busquen un nuevo destino fuera del Numancia. Ese grupo de jugadores quedó señalado al verse al margen de la última citación y saber que dos canteranos viajaban a Alcorcón. Con las bajas de tres habituales en la lista para el último partido del año, Diamanka, Yeboah y Atienza, el técnico tiró de los canteranos para completar la citación en detrimento de efectivos de la primera plantilla capacitados para ocupar esas posiciones, pero que no cuentan. En las próximas jornadas se despejarán las incógnitas sobre el futuro de esos jugadores.

El equipo rojillo dedicó ayer dos sesiones de entrenamiento: por la mañana trabajó en el gimnasio y en el anexo de Los Pajarito y por la tarde se desplazó al Pinarcillo para completar la jornada con una actividad física a través de las carreras continuas. Esta minipretemporada se ampliará hoy con otra sesión de entrenamiento y mañana con la última del año 2018. El equipo regresará el miércoles 2 de enero por la tarde, después de descansar el primer día de 2019. La celebración del partido frente al Oviedo el 7 de enero ha propiciado el descanso de Año Nuevo. A partir de la próxima semana, el único objetivo se centrará en preparar el enfrentamiento ante el conjunto de Anquela. El Numancia arranca el 2019 desde la decimotercera posición con 22 puntos y le faltan dos partidos para completar la primera vuelta del calendario, el lunes 7 de enero, ante el Oviedo, y el día 12 en Reus.

Todos dispuestos

Todos los jugadores de la primera plantilla aprovecharán esta minipretemporada para su puesta a punto. En la primera sesión de ayer, todos acudieron puntualmente con la salvedad del portero Juan Carlos Sánchez, que adelantó un día su regreso para disfrutar ayer de un permiso del club. Yaw Yeboah se incorporó el último ya que aterrizó en Madrid a las 10.00 horas y el delegado del equipo, Andrés Vidorreta, lo trasladó desde el aeropuerto a Soria. El jugador llegó al campo justo cuando sus compañeros estaban entrenando. El ghanés se quedó en el gimnasio para realizar una serie de ejercicios y no perder la sesión de trabajo. Por la tarde, pasó al Pinarcillo con el resto de sus compañeros.

Derik Osede también entrenó con el grupo aunque finalizó antes la sesión. Al igual que Dani Nieto, cada día más metido en el grupo y con mejores sensaciones. El único que no saltó al verde en la primera sesión fue el autor del gol en Alcorcón, Jordi Sánchez, debido a unas molestias en la rodilla surgidas del partido en el campo madrileño. La lista de jugadores ayer la formaron:Gaizka Campos, Taliby, Unai Medina, Markel, Atienza, Carlos Gutiérrez, Grego, Derik Osede, Ripa, Luis Valcarce, Kako, Escassi, Fran Villalba, Diamanka, Larrea, Alain Oyarzun, Nacho, Marc Mateu, Higinio, Guillermo, Viguera y Dani Nieto. Hoy, nueva sesión a partir de las 11.00 horas.