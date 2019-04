El Numancia retrocede en Tarragona

Paso atrás del Numancia en Tarragona. Los de López Garai claudicaron ante el Nàstic en un partido que muy pronto se les puso en contra. Uche marcó al cuarto minuto de juego, David Rodríguez falló un penalti poco después y el resultado adverso supuso una losa para los rojillos, incapaces pese a la entrada de futbolistas de marcado carácter ofensivo, de igualar la contienda. Ya en el descuento llegó el segundo.

Tras la vital consecución de los tres puntos la jornada anterior, el conjunto soriano afrontaba el envite en tierras tarraconenses consciente de que imponerse al penúltimo clasificado —colista sin contar al Reus— le permitiría dar un paso de gigante y casi definitivo —tal y como apuntó su entrenador en la previa— hacia la salvación. Sin embargo, con lo que seguramente no contaban los rojillos era con la salida en tromba de los locales, que los encerraron en el área durante los diez primeros minutos, logrando, además, adelantarse en el tanteador.

Y es que la energía y el entusiasmo corrieron a cargo de los de Enrique Martín, que no dudaron en llevar la batuta y, con una presión asfixiante, robarle el esférico a un Numancia incapaz de dar tres pases consecutivos. Así, apenas cuatro minutos después del silbido inicial, el Nàstic desató las hostilidades por medio de Uche, que controló en el interior del área un servicio con la testa de Thioune y alojó el cuero lejos del alcance de Juan Carlos. En pleno desconcierto visitante, pudo llegar el segundo con un pase irregular atrás de Atienza que el autor del tanto inaugural casi vuelve a aprovechar.

Los numantinos, que repitieron alineación, fueron poco a poco saliendo de la cueva. Así, al cuarto de hora, un pase al espacio de Higinio no encontró a David. Y, poco después, una perfecta transición terminó con el penalti que pudo haber significado el 1-1. Diamanka recibió de Atienza, abrió al costado izquierdo y desde ahí, tras una buena galopada, Marc Mateu colgó la bola al interior del área. La recogió Higinio, que fue derribado por Mikel y el colegiado no dudó un instante en castigar la acción con pena máxima. Desde los once metros, David Rodríguez la quiso colocar tan a la izquierda de Bernabé que la terminó mandando fuera.

El Numancia, que apenas había pisado las inmediaciones granas, dejó escapar una magnífica oportunidad para poner tierra de por medio. No obstante, a partir de ese momento las tornas se igualaron y los rojillos comenzaron a disputarle el balón al Nàstic. En el minuto 23, un pase atrás de Higinio no lo logró rematar Diamanka, que se incorporaba al ataque. Al filo de la media hora era Fran Villalba el que mandaba a las nubes una dejada de David tras un genial robo de Diamanka en zona de máquinas. El propio futbolista valenciano asistió con categoría a Higinio con una picadita tras el desmarque de éste que el delantero, de primeras, fallaba para desesperación visitante. Antes del intermedio, el ‘9’ numantino volvió a tener otra tras una buena media vuelta y aunque el equipo anfitrión rebajó sus pulsaciones, no renunció al ataque e inquietó el portal de Juan Carlos. A los vestuarios, pues, se llegó con 1-0.

Tras el tiempo de asueto y de un amago por parte tarraconense de ampliar distancias después de una buena maniobra por la derecha de Luis Suárez que requirió de la intervención de Carlos Gutiérrez, los de López Garai fueron ofreciendo pinceladas de su juego habitual, con un mayor dominio territorial y tratando de adelantar sus líneas en busca del gol. Markel, en una de sus incursiones por la banda derecha, dejó atrás para que Escassi, en el balcón del área, golpeara tímidamente a las manos del cancerbero local. El técnico del cuadro soriano movió el banquillo para dar entrada a Yeboah por Carlos Gutiérrez, toda una declaración de intenciones que no modificó el dibujo de los suyos. Escassi pasó al eje de la zaga y Fran Villalba, a la medular.

La presencia del futbolista ghanés, sobre todo por el carril diestro y a pie cambiado, generó dudas en la zaga del Nàstic con dos centros que hicieron intervenir a Bernabé y que no encontraron rematador. Ante la más que evidente pólvora mojada en su vanguardia, el preparador vizcaíno dio entrada a Viguera —con pasado grana— por Markel. Pero ni con un refuerzo en su línea atacante mejoró sus prestaciones el Numancia, que veía cómo pasaban los minutos sin que el electrónico se moviera. Yeboah, esta vez con la testa y tras un centro al segundo palo de Villalba, tampoco pudo sorprender a Bernabé. Su homólogo, Juan Carlos, tuvo que intervenir a un zapatazo de Cotán. En las postrimerías, Luis Suárez tuvo dos oportunidades para sentenciar: en la primera mandó la pelota al lateral de la red y en la segunda, con todo el espacio y tiempo del mundo, se topó con el portero rojillo en el mano a mano. Con el Numancia volcado en ataque, dejando espacios atrás, el Nàstic consiguió por fin el tanto de la tranquilidad a escasos segundos del epílogo: Juan Carlos volvió a ganarle la partida a Luis Suárez en el uno contra uno pero el rechace terminó en las botas de Kanté que, esta vez sí, no perdonó. La salvación tendrá que esperar.