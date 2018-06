El Numancia sí que cree

El C.D. Numancia si que cree en poner las patas arriba La Romareda y conseguir el pasaporte para la final del play off de ascenso. Para ello necesita empatar a más de un gol o ganar a un Real Zaragoza que ahora, después del encuentro en Los Pajaritos, es más favorito si cabe en la eliminatoria. Los rojillos viajan como víctimas, aunque la presión debe estar en el rival ante sus más de 30.000 aficionados en la grada.

El enfrentamiento del pasado miércoles nos puede dar una idea de cómo puede ser el partido en tierras mañas. Si en Soria el Zaragoza llevó el peso del juego y el Numancia esperó para apostar por un juego más directo, en La Romareda esta predisposición de unos y otros podría acrecentarse. Sea como fuera, por delante hay noventa minutos, tal vez media hora de prórroga, para conocer el conjunto que prolonga una semana más su temporada en pos del sueño de alcanzar el ascenso a la Primera División.

El favorito es el Zaragoza, pero el Numancia debe saber jugar con la presión y la necesidad que tienen los aragoneses de regresar a la máxima categoría. Los numantinos han hecho ya sus deberes consiguiendo por primera vez la clasificación para unos play off y todo lo que venga es un premio añadido. Por su parte, los maños casi tienen la obligación de subir teniendo en cuenta la historia que tienen a sus espaldas. Estas cartas también las debe jugar el Numancia para hacer dudar a su rival.

En lo que se refiere al juego, el engranaje defensivo del Numancia tendrá que estar muy pendiente de la insistencia en el ataque zaragocista con Borja Iglesias. El delantero fue el miércoles un quebradero de cabeza para Carlos Gutiérrez y de una buena vigilancia sobre el punta dependerán muchas de las opciones de clasificación de los sorianos. El cansancio en las piernas de los jugadores a estas alturas del curso también será otro de los factores a tener en cuenta, más si cabe si los noventa minutos reglamentarios acaban con empate a uno y hay que acudir a la prórroga.

Por otro lado, el bagaje de los sorianos fuera de casa no invita al optimismo ya que sólo han ganado tres partidos lejos de Los Pajaritos. El Numancia tendrá que mejorar su rendimiento como visitante para inquietar a los locales. En esta ocasión no hay vuelta de hoja y no queda la bala de Los Pajaritos para arreglar el hipotético desaguisado a domicilio.

Los rojillos viajarán con toda las ganas del mundo de dar la relativa sorpresa. Y para ello, Arrasate mantendrá la idea del compromiso de ida de presionar arriba al rival y de salir con rapidez cuando se robe el balón.

En cuanto al once, todo apunta que la variante introducida el pasado miércoles con Unai Medina por delante el Markel en la banda derecha tendrá continuidad. Arrasate también confirmó la titularidad de Mateu en la banda izquierda y, aunque hablaba de algún cambio, la duda a la demarcación que afectaría. El entrenador rojillo tiene la opción de actuar con dos delanteros como Guillermo e Higinio. El primero fue titular en Los Pajaritos, aunque la posibilidad de Higinio como único punta también sería una opción.