El Numancia, sin Mateu, quiere 'matar dos pájaros de un tiro' en El Molinón

El C.D. Numancia quiere seguir de dulce y mantener su racha de buenos resultados para seguir mirando hacia arriba en la clasificación. El test de esta tarde será de los importantes ya que ni más ni menos visita uno de los escenarios más exigentes de Segunda División como es El Molinón de Gijón. Los rojillos quieren matar dos pájaros de un mismo tiro: por un lado sumar la tercera victoria seguida y por otro apuntarse el primer triunfo como visitantes.

El doble objetivo para los de Luis Carrión no será nada fácil ya que el Sporting parece haber espabilado después de un inicio de temporada con dudas. Además, los gijoneses tienen en El Molinón su principal bastión para seguir de cerca la zona alta de la tabla. Sólo han perdido un partido en casa y el Numancia tendrá que ofrecer su mejor versión para asaltar el feudo asturiano.

La versión de equipo sólido y serio de las dos últimas jornadas en las que ha sumado seis puntos de una tacada ante Lugo y Albacete. Dos victorias consecutivas que han metido a los sorianos en las posiciones de élite de la categoría de plata. El Numancia quiere más y buscará un triplete para situarse con 24 puntos y así no perder de cara el play off de ascenso a Primera División.

Pero si en Los Pajaritos los chicos de Carrión están sacando nota, a domicilio no acaban de arrancar ya que hasta ahora no saben lo que es sumar de tres en tres. El Numancia no gana fuera, aunque bien es cierto que tampoco pierde mucho ya que sólo ha cedido en un encuentro como foráneo para apuntarse cinco empates en seis desplazamientos.

Los viajes son la eterna asignatura pendiente para un conjunto numantino que no gana lejos de Soria desde el mes de febrero cuando se impuso al Extremadura en Almendralejo. El Molinón sería el sitio propicio para acabar con esta carencia por la trayectoria ascendente del equipo y por el espaldarazo moral que supondría alcanzar una victoria tan deseada y que es está haciendo de rogar desde hace demasiado tiempo.

La trayectoria en ascenso del Numancia queda reflejada en unos números que dicen que ha sumado siete puntos de los últimos nueve que se han disputado. El Sporting de Gijón, por su parte, está a cuatro puntos de distancia de los sorianos y en el campo del líder Cádiz vio frenada una racha positiva de dos triunfos seguidos. Los asturianos se están mostrando demasiado irregulares en una campaña en la que el sueño de regresar a Primera División sigue estando presente.

Mateu fuera de la lista

Finalmente, Mateu no entró en la lista de 18 jugadores convocados ya que no está al cien por cien de sus problemas físicos que ya le impudieron jugar la pasada semana ante el Albacete. El capitán finalizaba el partido ante el Lugo con molestias y el objetivo es que pueda regresar a los terrenos de juego en el choque ante el Rayo Valllecano.