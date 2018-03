El Numancia sucumbe 'in extremis'

El Numancia cayó derrotado en Los Cármenes de la manera más cruel posible: con un tanto del Granada prácticamente con el tiempo cumplido y sin tiempo para la reacción. Los sorianos merecieron mejor suerte en tierras nazaríes, pero perdonaron sus opciones y terminaron cayendo ante un rival directo en la pugna por la zona alta de la tabla.

La primera mitad fue bastante espesa para los locales, quienes apenas tuvieron ocasiones sobre el marco visitante. El Numancia dispuso de varias acciones a balón parado pero no concretó ninguna. En la segunda parte el choque ganó enteros y emoción. El Granada salió con ganas y los sorianos también dispusieron de llegadas. Los minutos finales y el mayor ímpetu local por sumar los tres puntos en casa hicieron que se jugara más en terreno de juego numantino. Cuando todo parecía indicar que el partido acabaría con el resultado inicial, el tanto de Espinosa llevó el delirio al estadio nazarí e hizo bueno el dicho de 'a entrenador nuevo victoria segura'.

El cuero echó a rodar en Los Cármenes y ningún equipo parecía querer hacerse con el peso del envite. La posesión se repartía con tímidas circulaciones sobre el eje del campo y tuvo que ser Agra quién pusiera el primer balón colgado en una rápida salida local. El centro buscó a Puertas pero la zaga estuvo rápida para despejar la bola por encima de la portería. El partido ganó algo de verticalidad e intensidad y el Numancia quiso aprovechar algún despiste en la línea defensiva para demostrar que también sabía crear peligro. Solo fue un espejismo, ya qué el partido volvió a dormirse y a entrar en una dinámica lenta y con escasa fluidez. Ripa en un choque con Quini cayó lesionado y Jagoba Arrasate tuvo que hacer su primer cambio al cuarto de hora incorporando a Saúl. Agra y Hjulsager trataban de colgar algún balón sin conseguir nada positivo y el choque carecía de mucha verticalidad. El Granada montó una rápida salida tras una indecisión de Marc Mateu pero Hjulsager no pudo marcharse de sus marcadores. Los numantinos tuvieron la primera ocasión en un rechace que ganó Markel Etxeberria, quien disparó desde la corona del área muy cerca de la base del poste. Íñigo Pérez, con una falta en la frontal, mandó el esférico ligeramente por encima del travesaño. El conjunto soriano se sentía cómodo en el terreno de juego y dominaba mejor la situación a un Granada sin demasiadas ideas y que incurría en numerosos fueras de juego. Escassi gozó de un libre directo en el vértice del área que no ganó portería pero que continuaba generando dudas en el juego de los rojiblancos, basado en su totalidad en balones colgados que siempre sacaba la zaga soriana. La última llegada del primer acto la protagonizó Marc Mateu con un disparo cruzado que casi coge dirección a puerta.

El Granada salió más activo de vestuarios. Chico subió por el costado diestro y envío un balón que no pudo cabecear Joselu y que se encontró Puertas que, muy libre de marca, no remató de forma acertada de manera incomprensible. El propio Puertas tuvo otra ocasión que se estrelló en un defensor. Los numantinos no se amilanaron y contrarrestaron ese buen inicio con más control del balón y empuje ofensivo bien cortado por la zaga granadinista. El choque quería romperse pero falta chispa. Puertas por banda trataba de ganar metros pero erraba en las entregas y los nazaríes insistían en colgar el esférico como principal recurso ofensivo. La más clara llegó con un balón de Guillermo que superó a Javi Varas y que tuvo que sacar en línea de gol Chico Flores para impedir un tanto que ya se cantaba en el bando rojillo. La réplica granadina cayó en Joselu, que tocó en el área chica un balón llegado desde la derecha y que Aitor Fernández abortó con una mano prodigiosa. La entrada de Pedro en el Granada dio mucha frescura y verticalidad, pero los visitantes llegaban con criterio y Marc Mateu mandaba al lateral de la meta un centro largo. A balón parado desde la frontal la zaga granadina concedía una y otra vez ocasiones para un Numancia que también quería el partido. Los rojiblancos en otro nuevo arreón dispusieron de otra ocasión con una carrera de Kunde que dejó el balón muy largo a un Joselu que se quedó sin espacio para rematar de forma acertada. El partido estaba roto y Diamanka desde segunda línea estuvo cerca ganar puerta. Alex Martínez con una cabalgada mandó el balón a Joselu que dejó atrás para Espinosa sin que este pudiera rematar. El Granada empujaba pero le faltaba criterio y pausa para hilvanar acciones comprometidas para poner en apuros a la defensa soriana. Los anfitriones lo buscaron y lo encontraron al filo del tiempo reglamentario. Montoro abrió a la perfección para Puertas quien buscó con gran visión de juego a Espinosa, que ajustó al primer palo para batir la meta rojilla. El Numancia no arrojó la toalla y Pere Milla en el área pequeña armó la pierna para disparar, cruzándose in extremis Chico Flores. Los locales durmieron el partido en el descuento para evitar más sustos y finalmente consiguieron una importante victoria que asienta a los locales en los pay off y evita la entrada en la misma zona de los sorianos.