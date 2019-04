El Numancia, a tres puntos del descenso

Si el Numancia viajaba a Cádiz con la intención de huir de los problemas clasificatorios, se los ha traído a Soria en un pesado saco después de una nueva derrota. El equipo rojillo se ha situado a tres puntos del descenso después de ver cómo el Extremadura asaltaba Riazor y se llevaba la victoria ante el Depor, próximo rival de los numantinos el viernes en Los Pajaritos. Un resultado que ha estrechado las distancias entre los implicados en la lucha por evitar el descenso, en la que se ha metido de lleno el grupo de Aritz López Garai, más allá de los tres puntos seguros frente al Reus con los que debe gestionar el final de temporada. Un lío fenomenal con siete semanas para solucionarlo. La situación obliga a una reacción firme a partir del viernes frente a otro conjunto que llega en una posición también compleja tras su reciente cambio en el banquillo. Solución para buscar un objetivo que era mirar a Primera y recuperar la categoría perdida el pasado ejercicio.



El escudo de los numantinos para no verse aún peor es que el Lugo no sumó ni un punto en la última jornada y se ha metido en puestos de descenso tras ser adelantado por el Extremadura en la clasificación. Con 40 puntos, el Numancia iguala con el Majadahonda, también derrotado esta semana. El Zaragoza, por contra, ha asomado un poco la cabeza al sumar los tres puntos de su no enfrentamiento con el Reus. Tiene un punto más, pero también se encuentra inmerso en esa huida de la zona de peligro. Tanto Córdoba como Gimnàstic han conseguido un punto cada uno esta jornada, pero su situación es tan comprometida y crítica que es insuficiente para mejorar su clasificación. Para ellos, no ganar es un paso atrás en sus pretensiones de salvación, pero, seguro, que su intervención en esta recta final no pasará desapercibida por el intento de acercarse a la permanencia. El calendario y los cruces entre los diferentes equipos implicados dejarán muchos pelos en la gatera de la competición.



La salida a Cádiz no era el mejor de los escenarios para el Numancia. Su trayectoria como visitante le ponía en alerta frente a otro de los conjuntos que buscan dar el salto de categoría o, al menos, pelearlo hasta el final de la liga regular. La tropa de López Garai incidió en el Ramón de Carranza en los mismos errores que le han marcado tanto en este ejercicio: pronto se vio por detrás del marcador con lo que supone de desgaste igualarlo y una vez conseguido, todo el esfuerzo se queda en nada al recibir un gol en las postrimerías del partido ya sin tiempo para la reacción. Otro mazazo más. Los números no dejan de ser fríos y el conjunto soriano acumula trece derrotas, trece empates y nueve victorias. Lejos de Los Pajaritos, además, solo ha ganado un partido y no encuentra su mejor versión para remediar tal carencia por mucho que haya empatado en nueve ocasiones. Un balance de puntos escasos por lo que se puede observar en su trayectoria. Pese a varios síntomas de mejoría en el tercer cuarto de la temporada, el Numancia se ha metido en un lío por falta de buenos resultados en esta última fase. La diferencia de seguridad ha desaparecido. Solo le quedan los tres puntos que sumará frente al Reus en la antepenúltima jornada, pero hasta ese momento debe poner remedio a una situación que amenaza con complicar su último tramo liguero. La reacción es necesaria a partir del amparo de Los Pajaritos. El mejor hábitat numantino para dar un impulso a una clasificación que se ha complicado de mala forma.