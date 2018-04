El Numancia va a por todas

El C.D. Numancia está lanzado y después de la victoria de ayer ante el Lugo la situación invita a pensar con optimismo de cara a al recta final de la temporada. Siete jornadas por delante y el objetivo, como mínimo, es estar en el play off de ascenso. Los rojillos no renuncian a nada, van a por todas y mañana, en el regreso a los entrenamientos, comenzarán a pensar exclusivamente en ganar al Nástic de Tarragona para así alcanzar la cifra redonda de los 60 puntos.

El equipo de Jagoba Arrasate atraviesa por el mejor momento del curso al haber conseguido por primera vez tres victorias seguidas. Ante Córdoba, Alcorcón y Lugo se han sumado los nueve puntos en juego y ello ha disparado a los sorianos en la clasificación. El Numancia se ha ido a los 57 puntos y ahora más que nunca se sabe que entrar en la promoción de ascenso es una posibilidad real. Ha pasado a ser uno de los grandes candidatos para la zona play off e incluso habrá que ver el desarrollo de la competición para valorar si la opción de ascenso directo no es descabellada.

La derrota de hace tres semanas sobre la bocina ante el Granada escoció en el seno de la plantilla numantina. Pero lejos de venirse abajo, el equipo ha sabido reaccionar con tres triunfos seguidos que no se lograban desde el ejercicio pasado.

El 2-0 ante el Lugo, además del potencial que tiene el equipo desde el banquillo con la salida vital de Higinio, confirmó que este Numancia es una roca cuando juega en casa. En Los Pajaritos sólo ha encajado nueve goles y el Lugo no siquiera le hizo cosquillas. Fue un partido en el que el campo estuvo totalmente inclinado hacia el marco de la escuadra lucense.

De cara a esta recta final de la Liga, en la sede de Mariano Vicén ya se ha sacado la calculadora para analizar qué pueden deparar estas siete jornadas de competición. 21 puntos en juego para luchar por la Primera División.

En estas siete jornadas en la primera vuelta sumaba once puntos que le darían muchas opciones de estar en play off. El Numancia perdía contra Nástic de Tarragona y Oviedo para sumar los once puntos en las últimas cinco fechas de la temporada. El conjunto soriano ganaba a Valladolid, Lorca y Sevilla Atlético, mientras que sumaba dos empates ante Osasuna y Cultural Leonesa.

Lo que queda del mes de abril, el mes de mayo y la primera semana de junio promete emociones fuertes en una categoría de plata propensa a los sobresaltos desde la primera jornada. El Numancia está de dulce y tras ganar el sábado al Lugo tiene licencia para soñar con el regreso a la máxima categoría. El último ascenso de los rojillos fue en 2008 y una década más tarde las opciones están intactas. Desde que el sistema de play off se instauró en el fútbol español en el año 2010 es ahora cuando los sorianos están más cerca de clasificarse. Queda lo más complicado, pero el Numancia lo tiene en su mano.