El Numancia vuela alto

El C.D. Numancia vuela alto en la presente temporada y en las 17 jornadas que se han disputado hasta el momento ha sido uno de los equipo habituales en la zona alta de la clasificación. Los rojillos han estado un total de cinco jornadas en posiciones de ascenso directo y otras siete en plazas de play off de ascenso. Sólo en cinco semanas se ha quedado fuera de los seis primeros puestos de la tabla. Este Numancia también sabe lo que es ser líder ya que hasta en tres ocasiones ha estado en la cima de la tabla.

El equipo de Arrasate era líder tras la jornada tercera, tras la quinta y tras la séptima. En la tercera fecha liguera ganaba al Almería por 1-0 y con siete puntos compartía la primera plaza con el Sporting de Gijón. Precisamente en la jornada quinta goleaba al conjunto gijonés y ellos le servía para ser primero con diez puntos, los mismos que tenía el Valladolid. Tras la celebración de la jornada séptima se iba hasta los 14 puntos después de golear al Albacete en Los Pajaritos por 5-1 que colocaba a los sorianos líderes en solitario.

La palabra que mejor define a este Numancia es la de regularidad, que le ha llevado a estar con los mejores desde que echará a andar el campeonato liguero. La victoria ante el Valladolid en el José Zorrilla hacia que los rojillos recuperasen la condición de equipo de promoción que perdía al caer en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo.

La zona de play off está siendo el hábitat habitual de los numantinos ya que hasta en siete ocasiones pisaba estas zona de privilegio que al final de la temporada da derecho a jugar los cruces por el salto a la Primera División. Este formato se instauraba en la temporada 2010-2011 y a lo largo de estos años el Numancia no ha podido meterse entre los seis primeros clasificados. Este curso parece que están saliendo las cosas y que los rojillos son unos de los claro candidatos para estar ahí. El Numancia ocupa la quinta posición y con 28 puntos tiene una renta de dos sobre la séptima plaza que ocupa el Real Oviedo.

28 puntos que son los mismos que suma el Rayo Vallecano que es cuarto, por los 27 que tiene el Granada para ser el equipo que marca la zona de play off.

El ascenso directo está a tiro de piedra ya que el Numancia únicamente tiene una desventaja de dos puntos en relación al Lugo, que con 30 puntos es el segundo clasificado. El Huesca es el actual líder con 32 puntos.

Los de Arrasate presentan los segundos mejores números como locales con 18 puntos sumados por los 23 que tiene el Huesca cuando juega en el campo de El Alcoraz. Los oscenses pueden presumir de ser los únicos de la división de plata que no conocen la derrota cuando actúan ante sus aficionados. Los 18 puntos del Numancia en Los Pajaritos ya no están tan lejos de las cifras descritas en los desplazamientos. Tras ganar en Zorrilla, el Numancia suma ya 10 puntos de visitante.

Líder de las segundas partes

¿Quién dijo que las segundas partes nunca fueron buenas? Este tópico desde luego que no va con el Numancia de esta temporada. Y es que el cuadro soriano es el mejor conjunto de Segunda División si sólo se tienen en cuenta los segundos 45 minutos de cada partido. El Numancia es líder de las segunda partes con un balance final de 12 puntos en su casillero si se hacen las cuentas de los puntos ganados y perdidos tras el descanso. Los de Arrasate han ganado la friolera de 14 y sólo han perdido dos, los que se dejaba escapar en el último partido jugado en Los Pajaritos ante el Nástic de Tarragona con el gol de Uche. El segundo clasificado sería el Lugo con once puntos sumados, los mismos que el Oviedo. Cultural Leonesa, Tenerife y Reus son los otros conjuntos más beneficiados por las segundas partes. Por abajo llama la atención el rendimiento del Barcelona B tras el tiempo de descanso. Con un menos 11 el filial culé sería colista destacado ya que ha ganado dos puntos y perdido la friolera de 13. Albacete, Almería, Córdoba y Lorca con menos tres estarían en las profundidades de esta hipotética clasificación. Estos números pueden reflejar que físicamente el Numancia llega mejor a los segundos periodos de los partidos de esta primera vuelta liguera.