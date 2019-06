El Numantia Cup busca sus campeones

El Torneo Numantia Cup conocerá hoy sus campeones en la categoría cadete y en la infantil tras las dos finales que están previstas para las 16.00 horas en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. La Selección de Lleida, el Villarreal y el Celta fueron ayer los grandes dominados de fase de grupos al meter a sus respectivas escuadras en las semifinales de la dos categorías.

El Numancia, encuadrado en el grupo A, fue segundo en cadetes con los mismos puntos que Lleida, que por mejor diferencia de goles ocupaba la primera posición. Los sorianos ganaban 0-3 al Vadillos mientras que los ilerdenses se imponían por 0-4 a los burgaleses. En el enfrentamiento entre los dos conjuntos el marcador fue de empate a dos goles. En el grupo B, el Celta no tuvo rival ni en el Urnieta ni en el Burgos. En el C era el Villarreal el que era primero sin mayores apuros, mientras que en el D los franceses del Aviron Bayonnais superaba Talavera y a Lezkairu.

Ya en la categoría infantil, el Numancia no pudo con el combinado de Lleida y se tuvo que conformar con ser segundo. Los rojillos perdían 0-4 ante los catalanes en el grupo A. En el C fue el Celta el mejor, por delante de CD Unión y Burgos. El Villarreal mandó en el grupo C, mientras que en el C el mejor fue el Parquesol de Valladolid.