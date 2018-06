La Numantia Cup viaja a Villarreal

La Numantia Cup finalizó ayer después de tres días de espectáculo y emoción en la Ciudad Deportiva del Numancia y el torneo, en sus categorías cadete e infantil, viajó a Villarreal ya que el equipo amarillo se llevó las dos finales ante la Selección de Lleida y ante el Celta, respectivamente. En la exhibición alevín, la Real Sociedad no tuvo piedad de Osasuna al que derrotó por 6-1. Más de 600 jugadores y una veintena de equipos han desfilado en un torneo que contó con una importante afluencia de aficionados.

En la primera de las semifinales de la categoría cadete se enfrentaban Villarreal y Hondarribia y los castellonenses superaban sin contemplaciones a los vascos por 5-1. La otra semifinal fue más igualada ya que el Celta y la Selección de Lleida empataron a cero. En la suerte de los penaltis los ilerdenses estuvieron más acertados para alcanzar la gran final. El choque definitivo fue vibrante con un empate a dos goles que no dejó indiferente a nadie. En esta ocasión la tanda de penaltis sonrió a un Villarreal que alzaba la primera de las copas de la tarde. En el partido por el tercer y cuarto puesto, el Celta de Vigo se paseó ante Hondarribia, al que ganó por 0-5. Los franceses del Aviron Bayonnais serían quintos al vencer al Rayo Alcobendas.

La copa infantil también se marchaba para El Madrigal después de una final ante el Celta que se decidía con un gol a favor del Villarreal. Los gallegos habíandado buena cuenta de la Selección de Lleida (5-1) y en la otra semifinal el cuadro castellonense ganaba a los anfitriones del Numancia por 3-1. Los rojillos al final serían cuartos ya que en el partido por el tercer y cuarto puesto eran superados por Lleida en la tanda de penaltis. Dunboa sería cuarto y los irlandeses del Sant Kevin quintos.

La exhibición alevín se marchó a San Sebastián con la goleada de La Real Sociedad sobre Osasuna. Los vascos habían golado a Golmayo Camaretas y los navarros al Almazán en los cruces de semifinales.

Dos numantinos entre los mejores

El infantil César Palacios -hijo del director deportivo del Numancia- y el entrenador del equipo Freddy Jordy Vera han sido dos de los destacados de la Numantia Cup que finalizó ayer. Palacios fue elegido dentro del once inicial del torneo y Vera fue designado como mejor entrenador. Palacios es la joya de la cantera del Numancia y lo confirmaba a lo largo de estos tres días de competición en los que fue el mejor de los jugadores rojillos. El joven mediapunta marcaba un gol antológico en las semifinales ante el Villarreal, un golazo que no servía de nada ya que el conjunto amarillo alcanzaba la final y ganaba el torneo. Palacios también se salió en el partido por el tercer y cuarto puesto, aunque finalmente la Selección de Lleida se iba a llevar el partido desde la tanda de penaltis. Palacios fue destacado por todos los entrenadores rivales. Se trata de un canterano que ya ha sido seguido por alguno de los clubes más importantes del fútbol español como por ejemplo el Real Madrid. El mejor jugador del torneo fue el futbolista del Celta de Vigo Robert Carril, aunque en la final ante el Villarreal prácticamente no apareció sobre el rectángulo de juego. Por su parte, Freddy Jordy Vera, ecuatoriano de nacimiento pero soriano de adopción, iba a ser reconocido como el mejor técnico de la Numantia International Cup. Vera es uno de los técnicos de la cantera numantina y que esta temporada ha realizado un gran papel con el equipo infantil de categoría regional. Dos rojillos que sobresalieron en la cita de la Ciudad Deportiva.