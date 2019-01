El Numantino estrena con oro la Copa regional de clubes

El Atletismo Numantino se ha proclamado primer campeón de la recién creada Copa de Castilla y León de Clubes. Los sorianos se colgaron el oro este sábado en Salamanca con un grupo menos habitual pero de gran calidad, ya que la inminente Copa de España de clubes que se celebra el próximo 2 de febrero hizo que algunos de los atletas se reservasen. Además, la prueba sirvió como debut competitivo regional al club Celtíberas, que fue cuarto en la categoría femenina.

«Era una cita a la que no llevábamos nuestros cabezas de cartel, porque hay mucha gente que se reserva de cara a la Copa del Rey de clubes», explica Enrique Márquez, responsable de Atletismo Numantino, sobre el plantel soriano. Una situación que, como añade el entrenador, no empañó el buen hacer de este grupo: «Somos un equipo que no solo tiene un atleta bueno, sino dos o tres que destacan bastante en sus respectivas pruebas». Con ello, Márquez dio paso a deportistas de la cantera, más jóvenes, otorgándoles un plus de confianza y de motivación para continuar su progresión. El resultado fue un oro en categoría masculina en la primera Copa Castilla y León de Clubes. «Se cumplieron las expectativas», apunta Márquez.

En la victoria, el club soriano firmó buenos resultados, como el oro de David José Pineda en 400 metros vallas, con 48.59, o el de Keiler Peña en los 60 lisos, con 6.90, o el de David Aldea en los 60 vallas, con 8.61. Todos ellos «atletas de la cantera soriana que dan cuenta del trabajo que se está haciendo desde abajo», apunta Márquez.

En total hicieron cinco oros, cuatro platas y dos bronces. El resto de medallistas fueron: Daniel Quero Moreno, segundo en el 200 (21.83); Seddik Warrak, tercero en el 1.500 (4:03.01); Andrés Corralero, tercero en altura (1,95 metros); Eloi Guimera, primero en pértiga (4,71 metros); Juan José Alarcón, segundo en longitud (6,69 metros); José Ángel Gómez, segundo en triple salto (13,70 metros); Juan Antonio de la Cruz, segundo en peso 7,260 kilos (14,61 metros), y el oro del 4x400 formado por Daniel Quero, Pablo Fernández, Miguel Baos y David José Pineda (3:20.79).

Así, los sorianos, que compiten en División de Honor, la máxima categoría del atletismo nacional, terminaron primeros. Segundo fue el Club Atletismo Valladolid, y tercero fue el Atlético Salamanca, también en División de Honor.

En categoría femenina el claro vencedor fue el Club Atletismo Valladolid, este año en Primera División, segundo fue el Puentecillas Palencia, que acabó por delante del Universidad de León, también en Primera División Nacional.

En la prueba femenina se estrenaba el Club Deportivo Atletismo Celtíberas de Soria, el primero formado solo por mujeres en Soria. Se enfrentaron a «equipos muy potentes, de categoría nacional» y participaron con «bajas importantes» como la de Raquel Álvarez Polo en salto de altura, también capitana, o la de Ayishatu Awol en velocidad.

Con todo ello, hicieron buenos puestos, como el de Patricia Millana, que hizo marca personal en pértiga con 3,81 metros y se llevó el oro. Además de cuatro segundos puestos, con el de Carmen Romero en 400 metros vallas (57.56), Ana María Chico en el 800 (2:18.04), Oihane Herrero en el 60 vallas (9.18) y la plata del 4x400 con Carmen Romero, Berta Altelarrea, María Andrés del Río y Ana María Chico (4:01.43).