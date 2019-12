Higinio Marín se ha asegurado su condición de jugador numantino hasta junio de 2023. El delantero murciano y el club rojillo han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación tres temporadas más puesto que su contrato vencía a finales del ejercicio 2020 si no alcanzaba una cifra de partidos disputados, 25, a lo largo de la temporada. Higinio contabiliza 19 apariciones, en todos los encuentros del presente campeonato liguero, y el club ha decidido «premiar el buen rendimiento que está ofreciendo» con la ampliación de su contrato. «Estoy muy contento porque es un club que me dio la oportunidad para jugar en el fútbol profesional. Me siento querido y valorado. Estoy muy contento con el cariño de la afición que me lo demuestra partido a partido. Creo que debía firmar y así lo siento. Estoy muy contento con la ciudad y con el club», valoró el jugador murciano a la finalización de la sesión de entrenamiento de ayer.

El acuerdo de ampliación del contrato llega, quizás, en uno de los momentos más delicados de la temporada para el conjunto de Luis Carrión. No por la clasificación, décimo con 26 puntos, sino por la dinámica en la que ha entrado el equipo después de encadenar dos derrotas y dos empates desde la victoria, la última, en Gijón. «La temporada son rachas y momentos. Llevamos cuatro partidos sin ganar, pero antes llegamos en algún momento a encadenar ocho jornadas sin perder. Lo que debemos hacer es darle la vuelta, cuanto antes, a esa mala racha. Para eso debemos ganar al Girona aquí y sacar los tres puntos como sea», apuntó Higinio, que advirtió del potencial del club gerundense. «El Girona ha cogido una racha muy buena. Tiene jugadores con una tremenda calidad. Nosotros debemos contrarrestar su potencial con nuestras armas y hacerles daño en su punto débil», analizó. El partido coincidirá con el último choque en Soria del presente año. Una oportunidad añadida para dejar una buena imagen en la afición, además de mantener la fortaleza de Los Pajaritos. «Despedimos un año y debemos brindar como sea los tres puntos a la afición, rompiendo la mala racha. Lo bueno es que terminamos los partidos compitiendo. Nos debemos quedar con las buenas sensaciones que tenemos al finalizar los partidos y no tanto con las malas rachas. Este partido, creo que lo jugaremos bien, sacaremos nuestras armas y sumaremos los tres puntos», adelantó.

Sobre las sensaciones que dejan los enfrentamientos y su potencial competitivo hasta el final, Higinio también asumió que el pasado domingo en Canarias la reacción llegó un poco tarde. «No queremos encajar goles pronto ni queremos cometer errores. Son circunstancias que debemos corregir y con el trabajo lo conseguiremos. Son rachas y las cambiaremos. El vestuario está concienciado y nos encontramos bien», confesó Higinio, que apoyó a su compañero Kako tras el penalti que le señalaron durante el partido frente al conjunto canario el domingo y que resultó un punto de inflexión en el posterior desarrollo del choque. «Es un error individual que no quiere hacerlo. Nos explicó que intentó cubrir el balón y se equivoca. Ve que no hay nadie y le da en la mano. Estaba un poco hundido y nosotros le animamos. No quería hacerlo y ya estamos pensando en el siguiente compromiso», explicó Higino, que solo se apunta a ganar en los tres próximos encuentros antes del parón navideño. «Empezando por el Girona, nuestra aspiración es ganar y competir. Es difícil ante rivales de mayor presupuesto y jerarquía, pero vamos a ir a ganar», finalizó.

«El gol es de rachas»

Higinio Marín no se mostró especialmente preocupado por la ausencia de goles en los últimos enfrentamientos. «La falta de gol se debe a rachas, como las victorias», reconoció el delantero, situado más en el foco por su condición de delantero y referente del ataque del Numancia. «Igual que hace unas semanas marqué dos goles y di una asistencia en tres partidos, ahora encadeno cuatro o cinco que no marco. Al final, lo hace otro compañero y si sirve para ganar o empatar, bienvenido. No nos preocupa la falta de gol. Trabajamos día a día para conseguirlo y ya llegará», anunció el punta murciano.

Higinio (1993) cumple su tercera temporada en el Numancia donde ha participado en 80 partidos entre Liga y Copa del Rey. El delantero se ha consolidado en la línea de ataque de las alineaciones de Luis Carrión. Este ejercicio ha participado en los 19 encuentros de liga y ha sido titular en 15 ocasiones, con cuatro goles hasta el momento. Su próximo objetivo es sacar el mayor número de puntos posibles en las dos citas que restan para finalizar el año. Girona y Cádiz, el líder en Segunda, para cerrar la primera vuelta del campeonato liguero, y el debut en Copa ante el Ceuta. «Interesante. Lo que nos gusta a los futbolistas es disputar este tipo de partidos. Es movidito, pero interesante y motivador. Son tres partidos en los que debemos darlo todo. Luego, ya tendremos una semana de vacaciones, pero antes tres partidos que nos gustan jugar», indicó.