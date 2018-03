«O nos encuadran en el grupo centro o subir es tontería»

Sabían que podía pasar, aunque quizá no de esta manera. El pasado fin de semana no solo el Río Duero dio alegrías a la afición soriana. Más o menos a la misma hora que el Ibiza perdía en su partido y los celestes se quedaban con su cuarta posición, el Sporting Bar Teruel CV vencía en Los Pajaritos 3-0 a Galdakao, el segundo clasificado. Una nueva victoria –lo han ganado todo– que los aupaba como vencedores virtuales de su grupo en Segunda división a falta de cuatro jornadas.

Pregunta.- ¿Os habéis quedado campeones a falta de cuatro jornadas. Lo vuestro ha sido casi apoteósico.

Respuesta.- A falta de confirmación oficial por parte de la Federación de Voleibol de Castilla y León, somos virtuales campeones. Incluso perdiendo los cuatro partidos... Apoteósico, bueno, es una manera de decirlo, sí… Y ahora nos quedan cuatro partidos y el objetivo es hacer una temporada inmaculada, conseguir el pleno de victorias. Porque a parte tenemos ya una apuesta con Samuel Moreno, con nuestro entrenador, de que si somos capaces de hacerlo, después de cinco o seis años se afeitará la barba. Y bueno, ya tenemos curiosidad…

P.- ¿Y seguís invictos? Seréis los únicos o casi.

R.- Ahora mismo yo creo que sí, que seguramente seamos el único equipo. En otras temporadas el mismo Sporting hemos conseguido hacer una temporada perfecta. Pero bueno, no esperábamos que esta fuera tan buena y si conseguimos el colofón ya sería perfecto.

P.- Quizá no esperabais que fuese tan buena, pero sí que la apuesta del equipo era a todo o nada.

R.- Sí. Esta es mi segunda temporada con el Sporting, tuve que dejar de jugar hace unos años por lesión en la espalda, y el año pasado me llamó César, el alma mater del equipo, y Samuel, el entrenador estos años, me pidieron volver. Necesitaban más gente, gente veterana, y no se le puede decir que no a los amigos. Entonces, cuando nos juntamos para la anterior temporada el objetivo siempre ha sido el pasarlo bien, como un grupo de amigos. Pero cuando hablamos todos dije que ese año, aunque viniéramos de otros más difíciles, más duros, el objetivo tenía que ser ganar y que ese año teníamos quedarse segundos o ganar la liga y al año que siguiente sí o sí ganar. Y por lo menos se ha cumplido la profecía.

P.- Salta a la vista vuestra superioridad, al menos por los números. ¿Qué liga os habéis encontrado esta temporada?

R.- Esta liga tiene una serie de equipos un poco más bajos de nivel que el resto, pero después más de la mitad tiene jugadores experimentados y gente que ha jugado en categorías superiores. Entonces, el principal problema que presenta la categoría son los desplazamientos. Todos los equipos en su casa aumentan el nivel, pero en los desplazamientos es más difícil. Entonces lo que hemos conseguido nosotros es no fallar en los desplazamientos, que fue el único problema que tuvimos el año pasado.

P.- Y que ahora habéis cumplido, digamos, vuestra parte, ¿subiréis de categoría?

R- Pues… Lo bueno que tenemos este año y el pasado han sido ‘nuevas’ incorporaciones. Nuevas entre comillas porque han sido incorporaciones de antiguos jugadores y han dado un salto de calidad al equipo, que era lo que adolecía tiempo atrás; además de la gente que ha estado ahí y ha hecho un trabajo perfecto dando continuidad al equipo. Este año, por ejemplo, ha vuelto David Serrato, Álex Martínez, Luis Rodrigo Calas, Óscar Serna… Para plantearnos subir tendríamos que cumplir una serie de premisas y hablaremos en los próximos días con la Federación Española. El principal problema tiempo atrás ha sido la distribución de los grupos. De las tres últimas veces que hemos estado en Primera… La primera, en 2005-2006 nos tocó un grupo gallego, horrible, no podíamos asumir esa serie de desplazamientos. Nos cambiaron de grupo, pero nos metieron en otro con Melilla. Así que la primera premisa es que nos toque en el grupo centro, que está formado por un 80% de equipos madrileños, un vasco y uno de Burgos. Si no nos encuadran ahí es tontería, no podemos asumir ese esfuerzo. Lo segundo es la disponibilidad, mantener el grupo y reforzar algunas posiciones. También buscar un presupuesto que nos cuadre y que nos permita ser competitivos en esa categoría.

P.- ¿Cuál sería el mejor escenario para la próxima temporada?

R- Primero tenemos que terminar esta, que todo acabe bien. Después ver los jugadores que estarán dispuestos a seguir, porque esto supondría un salto mas de sacrificio, quizá un día más de entrenamiento a la semana, quizá renunciar a algún fin de semana por jugar o entrenar… Sí sería bonito el tener otra vez al Sporting en Primera, pero hay que ir paso a paso.

P.- De momento todavía quedan algunas jornadas. A parte de lo de la barba, ¿tenéis alguna celebración pensada?

P.- (Se ríe) Sí, a parte del tema de la barba, este fin de semana si conseguimos la victoria en Valladolid, con la que ya sí sería oficial sí o sí el campeonato, supongo que haríamos algún tipo de celebración. Aunque, bueno, cualquier motivo es bueno en este equipo para juntarnos y tomar unas cervezas y este qué decir tiene que sería más que justificado.