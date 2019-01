El objetivo es ganar en la vuelta de la competición

Regresa la competición. La segunda vuelta de la Superliga arranca con el partido frente al San Sadurniño. El primer tropiezo al comienzo de la temporada. Mañana, el Río Duero Soria intentará cobrarse la revancha deportiva. Una derrota en Galicia marcó posteriormente la trayectoria del grupo de Manuel Sevillano. El técnico celeste busca la primera victoria del año y encadenar dos tras ganar en el último partido del agotado 2018 ante Palma. El mejor partido del presente curso. Dar continuidad al juego y a los resultados, objetivo prioritario para el técnico, así lo anunció en su habitual repaso de la actualidad de su equipo. «Entre los objetivos, el primero es ganar. Luego, alejarnos de la zona baja, que la tenemos muy cerca, y después enganchar a los equipos que están inmediatamente por encima de nosotros clasificados», relató Sevillano como una lista de propósitos para el recién estrenado 2019. «Estamos capacitados, seguro, pero en la primera vuelta también lo veía y no lo hemos demostrado», reconoció.



El partido se disputará mañana en Los Pajaritos. El escenario de los mejores encuentros para el Río Duero. «En casa hemos jugado mejor, pero fuera no hemos estado a la altura. Tenemos que conseguir la regularidad suficiente para ganar en casa y fuera. El mayor enemigo lo hemos tenido en nosotros mismos. Hemos cometido errores que nos han marcado a lo largo de los partidos para perder muchos de ellos. Desde el encuentro con Melilla hemos corregido bastante esos problemas y hemos mejorado, pero todavía nos falta dar un paso a nivel técnico y táctico para conseguir el salto de calidad. Todas las victorias que lleguen ayudarán para contar con un futuro mejor», comentó.



La segunda vuelta se presenta con partidos asequibles en casa, donde el Río Duero debe asentar sus opciones de mejora. «Los equipos en Los Pajaritos son superables. Tenemos que hacerlo porque no hemos jugado mal en casa durante la primera vuelta, hemos perdido mucho fuera y eso lo debemos corregir. En casa, antes de Navidad hicimos el mejor partido de la temporada con una victoria frente a Palma. Lo importante es dar continuidad a ese juego para conseguir otra victoria y seguir sumando para mirar con distancia hacia la zona baja», confió el técnico, que no contará con Vega por su baja, pero que confía en su plantilla para suplir su ausencia. «Tenemos jugadores suficientes para cubrir la posición y no tenemos pensado incorporar a ningún efectivo más», finalizó.