Oihana Kortazar: «He aprendido a disfrutar de otra forma»

Tiene 34 años y en la última década le ha dado tiempo a cambiar el duatlón por las carreras de montaña, convertiste en un referente mundial en la disciplina y formar una familia. Oihana Kortazar (Elgeta, 29 de junio de 1984) fue la vencedora del último Desafío Urbión y estuvo por ello invitada a la segunda edición de ‘Mercado con Estrella’ del viernes 15 de febrero en Soria, donde cocinó junto a la chef Carolina Sánchez, del Íkaro de Logroño. Se estrenó en la disciplina en 2008 y hoy, habiendo subido al escalón más alto de la Copa del Mundo, advierte que ha aprendido a disfrutar de otra forma de su pasión por la montaña.

Pregunta.- ¿Tienes alguna vinculación con la cocina o solo te gusta comer, como a la mayoría?

Respuesta.- Soy cocinera en mi casa y me gusta comer, pero como deportistas también es muy importante que sepamos qué comer, como comer, cómo elaborar los productos que cocinamos… Por lo tanto es un mundillo que me gusta.

P.- ¿Haces algún tipo de alimentación concreta o dieta?

R.- No, no llevo una dieta que pueda tener un nombre concreto. Es alimentación mediterránea. Como de todo, pero la cuestión para mí es cómo cocinar las cosas. Como carne, pescado, huevos… Lo que pasa es que no rebozo nada, no hay salsas…

P.- Llegas a Soria como vencedora del último Desafío Urbión, después de superar una larga lesión y con un amplio bagaje. ¿En qué momento de tu carrera estás?

R.- En el año 2016, en agosto, me lesioné. Y ha sido una lesión larga de año y nueve meses. El pasado mes de abril empecé a competir y este nuevo comienzo me llevó a correr la Desafío Urbión. Este curso, si todo sigue como ahora, correré en alguna carrera en el País Vasco que me sirva de entrenamiento. Luego a partir de mayo no tengo muy claro cómo va a ser el calendario. Si puede ser correré la Zegama Aizkorri, que es de la Copa del Mundo. Pero a partir de ahí me voy a dejar llevar por las invitaciones y recomendaciones que me hagan, porque no me apetece demasiado, por no decir nada, meterme ahora en circuitos como la Copa del Mundo o Copa de España. Durante unos cuantos años los he corrido y sé que basta que hagas una prueba para que al final te veas obligada a hacerlas todas y termines yendo a carreras que no te llenan del todo mientras te pierdes muchas otras que no pertenecen a ningún circuito, pero que son súper bonitas, bien organizadas y que te aportan un plan perfecto de fin de semana para ir con la familia.

P.- Parece que ya has pasado la etapa de estar en lo más alto de las carreras de montaña y ahora vas más por sensaciones, sentimiento…

R.- Por emociones, sí. Por ejemplo, la Zegama es carrera de la Copa del Mundo, pero no me supone salir miércoles o jueves con la maleta y no volver hasta el domingo o lunes. También es verdad que ahora mismo por el trabajo que tengo, que tengo un negocio propio [un centro de salud y deportivo], pues estoy un poco más atada. Y los niños están en otro momento de su vida. Ahora sobre todo el mayor tiene sus actividades extraescolares, que el fin de semana te hacen tener que quedarte. Que sé que si quisiera y me apeteciera ir a carreras de Copa del Mundo todo mi entorno familiar me va a apoyar, pero soy yo la que no quiero ahora mismo ir. No descarto que si me encuentro en forma pueda volver, pero no me veo en la necesidad de tener que demostrar nada. No estoy tan en forma como lo estuve en esos tan buenos años, pero tampoco lo echo de menos porque he aprendido a disfrutar de otra forma.

P.- Has dicho en alguna ocasión que no quieres que te consideren una heroína por ser madre y corredora. ¿Cómo te gustaría que te vieran los demás?

R.- En el año 2010, cuando nació el mayor, fui la primera a nivel nacional o casi internacional no que corría, sino que obtenía buenos resultados tan seguido después de haber sido madre y todas las entrevistas que me hacían eran en torno a eso. «¿Cómo lo haces?, ¿cómo lo haces?». Y para mí no resultaba tan difícil porque tenía mucha ayuda alrededor y porque todo se dio bien. Me recuperé fácil, podíamos llevar al niño a los viajes, descansaba en el día a día, no era un niño que daba mucha guerra... Además en aquel momento también trabajaba, pero era un trabajo en el que me organizaba muy bien con los horarios. Entonces yo no me veía como una heroína y me incomodaba que me preguntaran sobre eso. Me ponía en el lugar de muchas otras personas, no solo mujeres sino también hombres, que tenían o tienen un trabajo mucho más duro que el mío, que tuvieran que trabajar más horas, que lo tuvieran más difícil para ir a entrenar, que tuvieran sus compromisos familiares y que todo ello les dificultara más que a mí el poder participar en las carreras, aun terminando el la posición 150. Para mí ellos tenían y tienen más mérito que yo. Entonces, ¿cómo quiero que me vean? Pues como a una persona más que corre sin importarle lo que digan los demás y haciendo frente a sus miedos.

P.- El cambio llegó con el segundo.

R.- Después de ser madre por segunda vez [hace cuatro años] ya sí que me costó mucho más todo. El recuperar la forma física, el organizarnos, que no es un niño que sea tan fácil para viajar. Entonces se dificultan más las cosas y tienes que poner en una balanza lo que te compensa. Ahora la verdad es que me dejo llevar por el consejo de gente que ha corrido y que me dice: «Vete a esta carrera». Y en esta nueva etapa carreras como la Desafío Urbión o como Trail Herradura de Campoo me sorprendieron.

P.- ¿Crees que te has convertido en un referente en cuanto a las carreras de montaña se refiere?

R.- Yo creo que para alguien habré servido de ejemplo o de ánimo para empezar o continuar.

P.- Y has sido contable muchos años. ¿Salen las cuentas para dedicarse a las carreras de montaña?

R.- No, no. Ahí no salen las cuentas. Eso es una de las cosas que tienes que tener en cuenta en esa balanza y que dices: si ganaras millones por ir a las carreras al margen de los resultados que vayas a obtener, pues a lo mejor vas. Pero cuando ves que tienes que tener otro trabajo a parte para sacar adelante a tu familia junto con tu pareja, ya tienes que ser tú la que decida y no dejar que ni marcas ni terceros se metan en tus decisiones de a dónde ir a correr y a dónde no.

P.- ¿Piensas en el momento en el que digas: «Hasta aquí he llegado»?

R.- Pues mira, al principio yo quería ser un ejemplo a seguir para Aimar, el mayor, y después para el pequeño. Y ahora tengo a mi sobrina de un año y no le puedo fallar, que además es niña. Ese para mí es un impulso muy fuerte y un estímulo para que continúe corriendo.