«Ojalá que el Numancia recoja los frutos que se merece»

Juan Antonio Anquela presume de su pasado en el banquillo del C.D. Numancia y cuando habla del club soriano se deshace en elogios «por la seriedad y el trabajo» de cada día. El domingo serán enemigos dentro del terreno de juego ya que los puntos se cotizan muy caros a estas alturas de temporada. Desea lo mejor a los rojillos, aunque en la matinal dominical irá con el cuchillo entre los dientes. El play off es un objetivo muy jugoso para unos y otros y el entrenador ovetense sabe, aunque de su boca no se le oye decir, que el enfrentamiento de Los Pajaritos es como una final. El Oviedo mide su recuperación en el fortín soriano después de caer la pasada jornada ante el Valladolid en el Carlos Tartiere.

Pregunta.-Un partido exigente para los dos equipos con la promoción de ascenso en juego.

Respuesta.-Estamos muy cerca en la clasificación y el enfrentamiento es complicado para los dos conjuntos. El Numancia tiene a su favor el factor campo y nosotros tenemos que ser capaces de dar el mejor nivel.

P.-El mejor rendimiento para conseguir los tres puntos.

R.-Ganar o perder depende de más cosas porque enfrente estará un gran rival.

P.-¿Piensa que las opciones del Oviedo de estar en el play off pasan por ganar en Soria?

R.-Sólo me preocupa el Numancia y el partido del domingo. Nunca he hecho cuentas y no las voy a hacer ahora.

P.-Hablaba del factor campo y en Los Pajaritos los números del Numancia son impresionantes. Soria es un auténtico fortín.

R.-En casa es un rival muy fuerte. Pero ojo, los fortines los hace la gente, los futbolistas y los entrenadores. El Numancia es un equipo que mete mucho ritmo a sus partidos en Los Pajaritos y han sido muy pocos los conjuntos que han sumado en Soria en la actual campaña. Estos números de deben a algo.

P.-Futbolísticamente este Numancia de Arrasate ha cambiado con respecto al de los dos últimos ejercicios. ¿Cómo ve a su rival de este fin de semana?

R.-Es un conjunto que tiene muchos argumentos y que está arriba en la clasificación por méritos propios. Es un Numancia vertical y muy serio en todas las facetas del juego.

P.-¿Y a nivel institucional?

R.-El Numancia es un club que tiene las cosas muy claritas y que desde hace muchos años está haciendo las cosas bien en el fútbol profesional. Ojalá que recoja los frutos que se merece porque su trabajo es muy bueno. El presidente, el que lleva las cuentas, el director deportivo...hasta el que recoge el material. Todo el mundo en el Numancia hace las cosas bien y tarde o temprano este gran trabajo tiene que dar sus frutos.

P.-¿Y su Oviedo, qué me puede decir de su equipo?

R.-Estamos en fase de construcción y se necesita paciencia. De cara al partido de Soria sabemos que si no estamos a la altura lo vamos a pasar mal.

P.-¿Cómo han digerido la derrota de la pasada jornada a manos del Valladolid en otro de los duelos directos por alcanzar las posiciones de promoción?

R.-Fue una derrota que nos dolió, pero que la tenemos que digerir bien porque el Valladolid fue mejor que nosotros. El rival fue mejor a lo largo del partido y con lo que tiene en ataque lo normal en estos casos era perder. El Valladolid nos ganó bien. Sabemos los terrenos que estamos pisando y a estas alturas del curso si no estas a tu nivel vas a perder.

P.- ¿Tiene favoritos para ocupar el play off, cómo lo ve?

R.-Yo no veo nada. Quedan muchos puntos en juego y ya se ha visto que si encadenas una buena racha te metes arriba en la clasificación.

P.-Volviendo al partido del domingo, usted conoce muy bien al Numancia y muchos de los jugadores también le conocen a usted.

R.-Fueron dos temporadas en el Numancia y creo que nos faltó muy poco para haber dado pasos importantes. En Soria dejé buenos amigos.

P.-¿Cómo espera que sea el recibimiento que le den en Los Pajaritos?

R.-Ya he ido en otras dos ocasiones como rival desde que fue entrenador y el trato fue muy bueno. El domingo seguro que será igual.

P.-El Numancia está realizando una gran temporada tanto en juego como en resultados, pero si pudiera elegir a un jugador rojillo para que no se enfrentase al Oviedo...

R.-Tendría que eliminar a muchos, empezando por el portero, buenos por los dos porteros, y acabando por los tres delanteros que tiene. El Numancia tiene una gran plantilla y ello también se debe al trabajo bien hecho.

P.-Habla de los porteros y Aitor está siendo uno de los destacados del curso en las filas rojillas.

R.-Está demostrando su gran calidad y su capacidad bajo palos. Un porterazo. Pero cuidado, yo tuvo a Munir y es otro gran guardameta que perfectamente podría ser titular.

P.-Otro puntal del Numancia es Íñigo Pérez que regresa ante ustedes después de haber cumplido ante el Nástic un partido de sanción.

R.-Es un futbolista muy importante en el centro del campo. Me alegro por él y le deseo lo mejor y que sea feliz. Lo tuve a mis órdenes y es un gran profesional. Está realizando una gran campaña y lo felicito.

P.-El Oviedo llegará con una baja importante como es la de Forlín en el centro de la defensa después de ver la quinta amarilla ante el Valladolid.

R.-Claro que es una ausencia notable, pero el que ocupe su puesto en la zaga seguro que también lo hará bien. En esto del fútbol no vale quejarse ni lamentarse por este tipo de situaciones. Los equipos tienen que hacer todo lo posible por ganar y ya está.