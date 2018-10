Ojo con el balón parado

El C.D. Numancia quiere ser el primero en lograr un premio en La Rosaleda esta temporada ante un Málaga que se está mostrando intratable como local. Eso sí, para ello, según aseguraba su entrenador, Aritz López Garai, tiene que recuperar su mejor versión y dejar al margen los errores defensivos del pasado fin de semana en Las Palmas, que a los 20 minutos del inicio del choque hipotecaron a los sorianos. Todas las miradas en ese margen de mejora apunta al balón parado, a una estrategia defensiva que «nos penalizó», reconocía el míster vasco.

Dos faltas laterales mal defendidas condenaron al Numancia hace una semana ante Las Palmas y ello no quiere López Garai que se repita en La Rosaleda. El preparador numantino lo tiene muy claro y en su comparecencia ante los medios de comunicación afirmaba que «tenemos que mejorar a balón parado». Por ahí pasan muchas de las opciones de los rojillos de sumar en el feudo malacitano el próximo lunes.

El balón parado es muy importante en cualquier partido de Segunda División, aunque por las características del Málaga esta suerte del fútbol todavía será más decisiva el lunes a partir de las 21.00 horas. «El Málaga es muy fuerte en la estrategia», avisaba el preparador de Basauri. Y es que en el plantel andaluz hay verdaderos especialistas en la estrategia ofensiva como los delanteros Blanco Leschuk y Harper, sin olvidar a otros como Adrián, N’Diaye o los defensas Luis Hernández o Pau. Si el Numancia es capaz de sujetar a su rival en este tipo de acciones tendrá mucho ganado. Araujo -López Garai considera que marcó el gol con la mano- y Rafa Mir hicieron sangre la pasada jornada en el juego aéreo y la consigna es que estos fallos de bulto no se vuelvan a repetir.

El míster rojillo se refería a un adversario del que comentó que «por puntos y por clasificación es el mejor equipo de la categoría». López Garai continuaba analizando las cualidades del Málaga e indicaba que «se siente cómodo sin balón». Además añadía que «puede que tengamos el control del balón, que no significa que lo tengamos del partido. Lo más importante es no perder la pelota en zonas comprometidas porque el Málaga y bueno en las transiciones».

Los malagueños llegan a este encuentro después de perder el pasado fin de semana en Elche, una derrota que «no les afectará y seguro que quieren recuperarse con los tres puntos».

El compromiso de La Rosaleda será el que cierre la undécima jornada de Liga en un día como el lunes que cada vez va siendo más habitual dentro del fútbol profesional. «La semana tanto para los aficionados como para los jugadores se hace más larga», señalaba López Garai. El Málaga jugaba en Elche el pasado viernes 19 de octubre y el Numancia caía en Las Palmas al día siguiente. Nueve y ocho días respectivamente esperando para quitarse la espina de sus sendas derrotas.

En lo que se refiere al once inicial por el que apueste López Garai en la capital de la Costa del Sol, el vizcaíno comentaba que «además del cambio obligado de Escassi podría haber alguno más». Lo que sí dejaba más o menos claro es que Nacho continuará en el lateral derecho. «Es un jugador que en esta posición nos está dando mucho», aseguraba.

Debido a las lesiones, la disposición defensiva no sufriría variaciones con Juan Carlos en la portería y una zaga integrada por Nacho, Atienza, Dani Calvo y Ripa. Las dudas aparecen en el centro del campo ya que al no estar Escassi el abanico de opciones estaría entre Kako, Larrea o Diamanka. En las bandas podría regresar al once Oyarzun y en la punta del ataque la interrogante estaría entre los tres delanteros como son Higinio, Guillermo y Viguera.

López Garai, además de recalcar en recuperar la mejor versión, también apuntó hacia el juego ofensivo del Numancia. «Necesitamos meter goles». El cuadro soriano se quedaba a cero en Las Palmas y en las últimas jornadas ha perdido la capacidad anotadora del inicio de Liga.

Elogios a Escassi

Aritz López Garai reconocía que la ausencia de Alberto Escassi es muy importante para el Numancia de cara al partido ante el Málaga de este lunes en el campo de La Rosaleda. El entrenador rojillo aseguraba que tiene dudas de quién puede suplir al malagueño en el centro del campo, aunque entre Kako, Larrea y Diamanka está el juego. Sobre Escassi tenía palabras de elogio e indicaba que «tiene un potencial escondido ya que sabe jugar bien el balón». Además, el entrenador numantino añadía que «es un jugador que físicamente puede competir con cualquier rival». Respecto a la doble cartulina amarilla que veía el pasado sábado en Las Palmas y que le acarreará un partido de sanción. «Está fastidiado por esa expulsión», indicaba el míster. Escassi es uno de los efectivos más importantes para este Numancia, aunque en estos primeros meses de competición ya se ha perdido tres partidos debido a una lesión muscular. Ante el líder Málaga se perderá este lunes el cuarto encuentro al ser castigado el pasado miércoles con un partido de sanción por el Comité de Competición de la Federación Española. Escassi cumplirá sanción y se quedará con tres cartulinas amarillas.