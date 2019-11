Ondiviela suma y sigue

Silvia Ondiviela está de dulce en esta temporada de campo a través y el domingo en Alcobendas volvió a dejar su firma al vencer en la categoría sub 18 y así dar continuidad a su triunfo en Atapuerca y a su segunda plaza en Valonsadero. La atleta que del Politécnico acreditó un tiempo de 11:49 para superar en la línea de llegada a Ana María Avellaneda, que con un crono de 11:51 fue segunda. La tercera fue la madrileña Claudia Gómez con un registro de 11:52.

La pupila de Adolfo Caballero está completando un mes de noviembre casi perfecto ya que el pasado día 9 ganaba en Burgos el Cross de Atapuerca. La atleta soriana del club de atletismo Politécnico marcaba un tiempo de 10:59 en un circuito de 3.000 metros. La segunda clasificada, a apenas un segundo de la ganadora, fue la burgalesa Noelia Rodríguez. El podio en esta categoría lo ha completado Rocío Garrido, de Giralda Sport, a tres segundos de la soriana. El pasado día 17 en el Cross de Soria celebrado en Valonsadero Ondiviela fue segunda al ser superada por Fátima Ramírez.

Hugo de Miguel también rayó a gran altura en Alcobendas al conseguir la cuarta plaza en la categoría sub 20 con un tiempo de 20:21. El pupilo de Ramón Zapata en el Atletismo Soria apura sus opciones para estar en el Europeo de Lisboa. En sub 20 María Arche fue novena con un crono final de 15:33. En sub 12 Beltrán Flores sería quinto.

Ya en la prueba absoluta, Daniel Mateo iba a ser decimoséptimo con un tiempo de 31:48. Ndikumwenayo y Cherono triunfan en la fiesta del cross de Alcobendas.