Una oportunidad para tomar impulso

Minutos antes de emprender el desplazamiento a Elche, Aritz López Garai pasó por la sala de prensa de Los Pajaritos para analizar la previa del partido de esta tarde ante el equipo ilicitano. El viaje a Alicante es el duodécimo de la temporada y en ningún caso el Numancia ha regresado con la victoria. «Siempre estamos abiertos a conseguir esa victoria como visitantes. Analizando nuestra trayectoria en los desplazamientos hemos perdido los mismos partidos como locales, cuatro. El tema es que no hemos conseguido ganar. Hemos empatado en muchos campos (siete veces). Espero que esta sea la primera victoria y nos dé moral e impulso para la segunda vuelta en la que tenemos que jugar fuera de casa con rivales directos en la clasificación y sería bueno coger sensaciones buenas desde Elche», indicó.

Algunos de los aspectos a vigilar son recurrentes en la trayectoria del equipo soriano. Los primeros minutos de juego. «Empieza a ser repetitivo. Tenemos que mentalizarnos que salir mal a los partidos nos penaliza y acabarlos mal, nos hace pasarlo mal. Como el otro día, que nos vamos con tres goles de ventaja al descanso y acabamos con sensaciones de casi haber perdido. Es triste. Tenemos que sacar valor al primer tiempo que hicimos, que fue muy bueno, y aprender de lo que no hay que hacer: encajar muy pronto. Y pensar que hemos empezado la segunda vuelta mejor que la primera (con dos puntos más en el cómputo particular de cada una de ellas)», reconoció el técnico numantino.

La solución pasa por «la concentración», según incidió López Garai. «Cuando pasa tantas veces y te acuerdas porque te ha lastrado y te cuesta puntos ya que nos han marcado goles que nos penalizan, es cuestión de concentración. Por una cosa u otra, el equipo no arranca bien los partidos y no los termina bien y nos cuesta mucho», asumió.

Sobre el partido, el entrenador lo calificó de «difícil» por el escenario y la dinámica del Elche. «En casa está haciendo las cosas bien y está en una dinámica de resultados no tan buena como transmite su juego. Es un equipo que presiona bien a sus rivales en un campo grande con espacios para jugar y tiene gente que sabe jugar muy bien al fútbol. Es un equipo que viene del ascenso pero no deja de ser el Elche, un equipo con una trayectoria importante en el fútbol nacional y con muy buenos jugadores. Ya en la primera vuelta nos costó ganar, nuestra primera victoria de la temporada, y vamos preparados, sabiendo que nos espera un rival potente en un partido importante porque estamos juntos en la zona media baja de la clasificación. De sacarlo adelante, daríamos un impulso», destacó.

El calendario del Numancia le mide a rivales de su zona de clasificación, Lugo y Almería, en unas semanas que López Garai subrayó como decisivas para la recta final de la temporada. «El mes de enero y febrero te marcan para el resto de la temporada. No suele haber muchos cambios cuando termina febrero y estás en esa situación clasificatoria. No varía mucho a no ser de una gran remontada por parte de un gran equipo o una gran plantilla. Nosotros sabemos de la importancia de este partido y debemos competir por ganar», finalizó.

Refuerzos

Restan escasos días para cerrar el mercado de invierno y para reforzar la plantilla.»No es algo que me preocupe. Podemos llegar hasta donde podemos llegar, como club, como institución para tener capacidad económica para firmar jugadores. Firmar futbolistas que no nos mejoren es tontería. Gastarnos parte del presupuesto es para mejorar la plantilla y encontrar futbolistas ahora que nos mejoren lo que hay no es tan sencillo para nosotros. Para firmar un delantero por medio millón de euros, nosotros no lo tenemos. Habrá equipos que sí lo tienen y lo pagarán. Hay situaciones en las que el mercado no nos deja llegar y gastarnos dinero para no mejorar no merece la pena. Espero que los que están se mantengan, sobre todo la gente que está rindiendo bien y no nos la quiten», apuntó Garai, que insistió: «No tenemos dinero para optar a mejorar lo que tenemos, para firmar un delantero o un medio centro de medio millón, no tenemos dinero».