Alexis Rosa consiguió el pasado sábado su primer oro en un Campeonato de España, tras la plata conseguida el año anterior. En Cáceres fue el mejor judoca en el peso de -81 kilos, el primer soriano en conseguirlo, y sumó una nueva presea nacional a un cupo total de seis, con otras cuatro platas en diferentes categorías y un oro en la cita universitaria de este año. Mucho metal precioso que, al cambio en lo que a ayudas se refiere, parece que no vale nada. «La verdad es que contacté como con 15 empresas de Soria y ninguna quiso ayudar al proyecto de ninguna forma. La mayoría me contestaron, eso sí, pero dijeron que no. Entonces no entiendo muy bien cómo se hace algo así para conseguir fondos, porque tampoco es que necesitemos un millón de euros», reivindica. Es inevitable que salga pronto el tema económico, aunque pueda parecer extraño que un campeón de España no cuente con respaldo suficiente para poder competir a nivel internacional, requisito indispensable para seguir mejorando en este deporte «impredecible» en el que lejos de los primeros puestos a nivel mundial es difícil contar con un buen apoyo.

«Al final, cuando tú ya das el salto y eres de los 20 o 30 primeros del ranking mundial, ya es fácil, porque ya sí que te apoyan. Pero ese salto intermedio de la base a la elite es complicado», explica Rosa, que tiene ahora 22 años. Y añade: «Yo al final a día de hoy soy el que va y gana combates, pero no medallas». Se refiere a las internacionales, esas que son necesarias para poder acceder a un Europeo, dos, o un Mundial, cinco, y que ha de conseguir en citas que se celebran por todo el mundo y a las que solo puede ir pagando de su bolsillo una media de 500 euros, según dónde se celebren. Suma otros 300 euros solo por cada par de kimonos que como mínimo necesita cada año. «Al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. Porque si tú no das ayudas a la gente, la gente no saca resultados y cuantos menos resultados hay, menos dinero te da el Consejo Superior de Deportes». El tema, más que en cuanto a las ayudas del entorno privado –que también–, viene del federativo. «Hace dos meses estuve en el Campeonato de Europa sub23 y tuve que cruzar tres países para hacerlo lo más barato posible. Iba solo y es lo que hay. No podía ir ni con entrenador ni nada. Pero cuando tú ves que en otros países van hasta con un equipo médico… Yo cuando salgo no me pongo ni el chándal». Una situación que explica Alexis que se repite entre algunos judocas españoles que no cuentan con apoyo económico de la FederaciónEspañola de Judo.

El objetivo de este año que empieza es poder acudir al Europeo absoluto. Meta que está condicionada. «Tendría hacer dos medallas. Entonces la idea es que para principios de enero nos vamos a Lisboa, que como está cerca nos montan en un bus un porrón de horas y así vamos».

Alexis entrena actualmente en el CAR de Madrid, donde tiene una beca de interno gracias a su palmarés deportivo y concedida por el CSD. Es el único apoyo más allá de lo que pueda aportar la Federación Gallega, de la que forma parte (la mayoría de judocas españoles enfocados a la internacionalidad están en esta, en la madrileña o la valenciana), o de las pocas empresas que han apostado por su progresión y la de Rocío García, quien finalizó séptima en su peso en el Nacional y es actualmente la máxima representante soriana en la disciplina. Ambos son discípulos de Sandra García.

Después de terminar sus estudios de Ciencias del Deporte, Alexis ha comenzado a estudiar un máster de alto rendimiento deportivo y tiene un temor en cuanto a su futuro. «A día de hoy no sé qué va a pasar. Al final, si a mí ahora llega alguien y me ofrece un trabajo muy bueno...». Tendría que pensar si le compensa la lucha por progresar en el judo sin dinero para la base ni para ir a competir fuera, lo que considera «imposible».

Pero no para, consciente de que «no todo el mundo tiene un don y hay gente que necesita más empuje». Da clases de judo, se saca algún dinerillo en los veranos y sigue trabajando para cumplir su sueño, uno en el que espera representar a Soria y España en la próxima competición continental y uno en el que espera también no estar solo.

Rocío García

La judoca soriana Rocío García participó el pasado fin de semana en su primer Campeonato de España de judo en categoría sénior en menos de 52 kilos siendo sénior, con solo 20 años, y terminó la competición en la séptima posición. «No está mal. Íbamos a por el bronce, ese era el objetivo, pero estuvo bien. La pena fue el último combate, el tercero, que me daba el pase al bronce. Iba bastante bien y por una mala decisión arbitral se me cruzaron los cables y al final nada…», explica.



García entrena en Valencia con la olímpica Alba Carrascosa y con Vicente Rochela, uno de los entrenadores españoles más reputados. En la cita de Cáceres, el sábado pasado, se enfrentó en el segundo combate con una de las judocas españolas más laureadas, que ocupa el puesto 17 en el ranking mundial. «Sabía que iba a estar complicado, pero la verdad es que los minutos que le planté cara yo sentí que no estaba tan lejos, lo que pasa es que al final me inmovilizó en judo suelo y me pescó», relata. Por ello, y a pesar de terminar en séptima posición, las sensaciones con las que terminó la cita nacional «son muy buenas», porque «no me veo tan lejos». Además, explica, sabe que estén más o menos arriba en el ranking, «todas caen».



En cuanto a sus próximos objetivos explica: «Yo todavía no considero que este año pueda clasificarme para ir un Europeo sénior, porque considero que hay dos o tres españolas por delante de mí, pero al fin y al cabo hay que ir haciendo las competiciones internacionales previas para poder llegar al nivel que están ellas y superarlas». Se encuentra en la misma situación que Alexis Rosa en cuanto a las ayudas económicas para poder competir fuera de España.