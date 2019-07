Osasuna mide la preparación rojilla

La combinación de las sesiones de entrenamiento y los partidos de ensayo serán una constante en la actualidad del Numancia desde esta segunda semana de pretemporada hasta el inicio de la competición el 18 de agosto. Esta tarde, Ólvega 19.00 horas, el grupo de Luis Carrión se mide al Osasuna de Jagoba Arrasate en el tercer partido de preparación. Una cita para la que el entrenador numantino no variará el guion utilizado en los dos anteriores: reparto de esfuerzos a través de la distribución de un tiempo de juego para todos los que salten al campo de El Moral. Frente a Osasuna, Carrión espera «mejorar algunas cosas que ante el Barakaldo nos costó todavía; incidir en más cosas de las que trabajamos y que se vean; que la gente compita bien; que vayamos entendiendo que debemos tener hambre en todo, importa todo lo que hacemos cada día, los entrenamientos son importantes y cada partido, también», relató el técnico, que insiste en la intensidad como vía para esta fase de la preparación. «Sabemos que llegaremos cansados a todos los partidos de pretemporada pero es lo que quiero. Deseo llegar bien al día 18 de agosto y trabajaremos por la mañana y jugaremos por la tarde repartiendo minutos. Un partido más y a demostrar al míster que quieren jugar», explicó.



Con el final del tercer partido de preparación ante el Osasuna, el Numancia cubrirá la segunda semana de pretemporada de la que destaca el entrenador «la buena predisposición de los jugadores, estamos un poquito más cansados, pero estoy contento», valoró el entrenador que incrementará a partir de la siguiente semana más minutos de juego a sus efectivos. «Intentaremos meter más minutos durante los siguientes partidos, cambiándolos para que todos terminen en los dos últimos encuentros con 90 minutos. Es la idea que tengo aunque luego debemos tener en cuenta las molestias», adelantó. En ese sentido, hasta el momento solo se ha vivido un contratiempo con la lesión muscular de Admonio Vicente ya que Héctor Hernández ha realizado un trabajo de adaptación que le llevará a incorporarse al grupo para la próxima semana. «Dentro de un deporte como el fútbol, de contacto, en el que trabajamos fuerte, llevamos bien la pretemporada. Entre Rober y Corrus y el servicio médico están trabajando muy bien. Intentamos retirar a la gente con molestias y distribuir minutos. Entrenar fuerte conlleva las lesiones, pero prefiero que la gente no se regule», aclaró.



Resta bastante tiempo para el inicio de la competición y para el cierre del mercado. La plantilla no está cerrada aún y se sigue buscando efectivos para completar el grupo de trabajo. «Vemos jugadores aunque si empezáramos hoy la liga tendríamos un once competitivo, pero no nos cerramos a nada. Cualquier jugador que pueda venir será importante. Todo lo que pueda mejorar, lo tendremos en cuenta. Aunque a día de hoy tenemos un once competitivo», insistió el entrenador, que una de las posiciones de la que están pendientes es la del lateral derecho. «Nacho puede ser más extremo. Me gustan sus virtudes más de extremo que de lateral. Calero está rindiendo a un gran nivel. Tenemos a Silva del filial o Derik como emergencia porque lo veo más de central. Tenemos la posición más o menos cubierta. Seguimos viendo cosas y valoramos todas las posibilidades que hay. A día de hoy estoy contento con lo que tenemos en el lateral derecho», reconoció.

Yeboah

La ausencia reiterada de Yaw Yeboah de las últimas sesiones de entrenamiento y del partido frente al Barakaldo se debe a que cuenta con permiso ya que está «ultimando su salida a un equipo», confirmó el técnico Luis Carrión, que también apuntó que Borja Viguera tiene desde el inicio de la pretemporada la notificación de que podría salir del Numancia ya que no está en el deseo del entrenador contar con una plantilla amplia y él es uno de los posibles descartes. Por este motivo, el jugador riojano no viajó tampoco a Barakaldo y disputó pocos minutos ante el Atlético. Por el contrario, Carrión ha dado protagonismo a los canteranos, Vidorreta, Moha, Ceinos, Marcos, Jara o David Sanz. «Intento poner a los que mejor están. No me fijo en la edad. Son jóvenes y cometerán errores seguro. Entiendo que gente que viene de abajo tenga sus oportunidades y lo están haciendo muy bien. Son respetados en el vestuario porque entrenan a tope y con ganas. Me está sorprendiendo gratamente alguno de ellos», reconoció el entrenador numantino.