Óscar Prades ya cuenta para Sevillano

La última incorporación del Río Duero, Óscar Prades (Castellón, 1995), se presentó ayer en la Cámara de Comercio de Soria, amparado por su nuevo técnico, Manuel Sevillano, un día después de su llegada a Soria para unirse al proyecto del club soriano. El receptor, procedente del L’Illa Grau, podría jugar el domingo sus primeros minutos con el conjunto celeste pese a que su estado de forma no se encuentra al mismo nivel que el de sus nuevos compañeros. Prades entrenó el miércoles en su primera toma de contacto bajo la dirección de Sevillano, que destacó del castellonense su juego en recepción, una posición en la que encontrará una gran competencia con la nómina de efectivos que maneja el entrenador. «Llego con mucha motivación para darlo todo de cara a conseguir la clasificación para los play-off y la Copa del Rey», confesó Prades, que ve con buenos ojos la competencia para ocupar un puesto en recepción. «Acabo de llegar y me lo tengo que ganar. Es una motivación más para dar el máximo. Destaco más a la hora de recibir que en el ataque», comentó. Prades indicó que se encuentra en el lugar donde quería, «tenía claro que deseaba venir a Soria», y reconoció que la competición deparará sorpresas como la del pasado fin de semana en Castellón con la victoria del L’Illa Grau sobre Teruel. Un resultado que no cayó nada bien para los intereses del Río Duero, según apuntó Sevillano. «Para nosotros, todos los puntos que sumen nuestros teóricos rivales frente a equipos como Teruel o Almería no nos beneficia porque debemos descontarlos», subrayó.