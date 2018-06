Otra cita para el recuerdo

En este final de la presente temporada, cada partido del Numancia se ha convertido en una cita con la historia. El del pasado sábado se catalogó como el más importante de los últimos diez años por su trascendencia, al posibilitar entrar en la lucha por el ascenso, por el momento, el último de la liga, y por el contexto, una campaña en la que se ha conseguido luchar por situarse entre los mejores de la categoría después de muchos años sin acercarse ni a la posibilidad de entrar en la zona de promoción de ascenso. El partido de mañana frente al Zaragoza reúne todos esos alicientes al que se añade la lucha ya directa por el ascenso -para subir todavía quedaría otro partido más en Soria- con la rivalidad vecinal con todo lo que significa. Otro choque para el recuerdo. De momento, el continuo goteo de aficionados comprando entradas en las taquillas de Los Pajaritos han dejado menos de un millar sin retirar para los que todavía no quieran perderse uno de los enfrentamientos llamados a quedar en la narración de los hechos históricos del club numantino.



La visita del Zaragoza en liga, en el mes de marzo, supuso la segunda mejor entrada de aficionados en Los Pajaritos con 6.601 espectadores, solo superada esta campaña en el partido ante el Osasuna, 6.903 espectadores. Para el enfrentamiento de mañana, el club ha primado la fidelidad de sus abonados al declarar gratis los partidos de la promoción de ascenso a pesar de no estar ya dentro del abono regular de la temporada 2017-18. Además dio un paso más al ofrecer a todos los que participaron en la anterior campaña para adquirir entradas para el partido ante la Cultural la posibilidad de retirar comprando entradas a cinco euros (Fondos), diez euros (General) y quince euros (Preferencia) en el mismo número que en la anterior promoción. El resto de abonados que no participaron en la promoción realizada por el club la semana pasada podrán retirar (con un máximo de dos por abono) entradas a 15 euros (Fondos), 20 euros (General) y 25 euros (Preferencia). Los precios de las entradas para no abonados y público en general será el establecido durante toda la temporada. Fondos (25 euros), General (30 euros) y Preferencia (35 euros). Al ser declarado el partido de alto riesgo, las taquillas no abrirán el miércoles y hoy será el último día para adquirir esas entradas.



El club soriano también ha mandado 414 localidades al Real Zaragoza. Los aficionados respondieron y algunos de los interesados pasaron la noche del domingo al lunes esperando la apertura de las taquillas para comprar las entradas para este partido y el del próximo sábado en La Romareda. El club maño también organiza viajes a Soria para todos los que han conseguido entrada para la cita de mañana en Los Pajaritos.



El duelo, el tercero entre ambos equipos esta temporada, se enmarca en la rivalidad de dos clubes vecinos con muchas relaciones entrelazadas por la amplia colonia de sorianos en tierras aragonesas. Uno de los dos quedará apeado para la siguiente ronda eliminatoria por lo que la rivalidad aumenta el grado con esta nueva versión del derbi del Moncayo, un paso más en la pugna. Habitualmente, la fiesta en la grada y la buena sintonía se impone cada vez que se enfrentan ambos equipos. Estos partidos se han incrementado en los últimos años por la presencia del Zaragoza en Segunda división, un habitual en las últimas cinco campañas. Desde la llegada del Numancia al fútbol profesional, el balance de partidos registrados entre ambos favorece al club aragonés con ocho victorias en 18 enfrentamientos. El Numancia le ha ganado en cuatro ocasiones, con seis empates. La última victoria la registró la campaña anterior, la 2016-17, cuando consiguió ganar en Los Pajaritos, 2-1. Los tres siguientes compromisos entre ambos se los ha llevado el Zaragoza, dos en La Romareda y uno en Los Pajaritos.