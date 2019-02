Otra oportunidad para despegar perdida

Sin jornada este fin de semana en la Superliga por disputarse la fase final de la Copa del Rey, Manuel Sevillano repasó la actuación del Río Duero en Manacor, de donde regresó con una derrota, muy parecida a las que cosechó al inicio de la temporada. «Manacor jugó bien y nuestros dos primeros sets fueron malos. No podemos jugar pensando que somos el Río Duero, equipo que el pasado año fue de play-off y superiores. No porque lo pagamos. Nos resquebrajamos, se nos complican los partidos y cada uno tira por su lado. Nos volvió a pasar igual que al principio de año. Creíamos que lo habíamos superado, pero volvió a suceder», destacó el técnico, que no se siente seguro después de una nueva derrota lejos de Soria. «En casa estamos jugando bien, pero fuera nos cuesta. Nos salvan los partidos de casa. Debemos jugar de inicio a fin sin nada en la cabeza más que el siguiente punto. Debemos jugar unidos, como un equipo y seguir manteniendo los buenos resultados en casa para no tener problemas. Espero que no nos vuelva a pasar porque los equipos que nos vienen ahora en casa nos han ganado todos», asumió. Sevillano enfatizó en la necesidad de ganar para mirar hacia arriba en vez de tener que estar pendientes de los resultados de los de abajo. «Hemos perdido una oportunidad de poner distancia con los de abajo y no podemos descuidarnos con respecto al Barcelona o al Manacor», insistió el técnico del equipo celeste.