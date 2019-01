El pabellón de Los Pajaritos: 20 años, mismo parqué

Con lo que había costado estrenar el pabellón de Los Pajaritos, lo único que no se esperaba que pasara en la tarde que el Alpitour Cuneo no dio opción al Numancia Caja Duero en la segunda jornada de la Recopa de 1999 –venció por 0-3– es que se cayera la red. Pero ahí estaba, desmoronándose ante unos sorprendidos italianos, muy resolutivos, que salieron con todo, y de los pupilos de José Miguel Serrato, que pudieron llevarse el primer set y entraron con fuerza en el tercero, pero no pudieron cerrar un encuentro ante uno de los mejores equipos del mundo en ese momento.

En este número 50 del suplemento TODO DEPORTE contamos la historia del primer partido que albergó el polideportivo municipal de Los Pajaritos. Rafa Pascual, José Miguel Serrato o José Luis Laseca, encargado del pabellón jubilado hace cuatro años y que se estrenó en sus funciones ese mismo enero, relatan un día que marcó una época no solo para el voleibol, sino para el deporte de sala en Soria.

