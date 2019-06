Finalizada la temporada del Numancia Juvenil, Pablo Ayuso, su entrenador, la califica de sobresaliente. No es para menos. El equipo rojillo se proclamó campeón del Grupo II de la División de Honor de la categoría por lo que compitió en la Copa de campeones donde le eliminó el Villarreal, subcampeón del torneo, y alcanzó los cuartos de la Copa del Rey apeado por el Levante en una eliminatoria de la que salen con la cabeza alta por la respuesta ofrecida ante un rival superior al que no le perdieron la cara en ningún momento. «Estamos orgullosos y contentos de la temporada», resumió el técnico, que centra buena parte del éxito en el grupo de chavales que ha dirigido con sus ayudantes (Carlos Ortega y Diego Fernández). «A nivel individual, han demostrado un trabajo y un compromiso ejemplar. En lo colectivo, la unión, la amistad, el ambiente sano de trabajo y la ambición han marcado los logros conseguidos», describió el entrenador soriano.

Por primera vez en la historia del Numancia, el Juvenil consiguió el título liguero frente a rivales con canteras contrastadas. Algo que quedará reflejado como uno de los hitos del club debido a sus condiciones menos favorables, escasa población para conjuntar sus equipos de cantera en comparación con otros clubes referentes en la formación como el Athletic, la Real Sociedad, el Osasuna, el Alavés... «Comparado con otras canteras, lo conseguido es histórico con el título, difícil de repetir y quedará para el recuerdo», argumentó Ayuso, que centró en varios factores las bases del éxito. «Primero en el equipo. Es cierto que hemos merecido ganar muchos partidos, que hemos sumado muchos puntos, pero también nos ha acompañado la suerte, la de los campeones, en momentos puntuales. Segundo, en los rivales. El equipo de referencia del grupo, el Athletic no ha estado bien, muy irregular, lo mismo que la Real Sociedad. Se ha igualado mucho más por el momento de los rivales. Tercero, en el grupo. Conseguir formar un equipo unido donde prima el colectivo por encima de los egos y de lo individual ha sido clave. Cuarto, en el club. El trabajo en la ciudad deportiva del Numancia es muy bueno desde los equipos inferiores y el Juvenil y el filial son los exponentes de todo lo que se realiza en la cantera con los chavales a través de los entrenadores y formadores», puntualiza el entrenador, que todavía no sabe si seguirá al frente del equipo juvenil. «Hasta que no se decida por arriba no se conocerá el organigrama de técnicos», adelantó.

Orgullosos

El fin de semana concluyó la temporada del Juvenil tras perder en Valencia frente al Levante. Los cuartos de final de la Copa del Rey es el techo al que llegó el Numancia en una eliminatoria marcada por la superioridad del rival, algo que reconoció el técnico numantino tras regresar con la derrota y la eliminación. «Nos hemos enfrentado a los mejores equipos de España. Hemos caído con la cabeza alta y realizando un buen fútbol. Nos hubiera gustado entrar entre los cuatro mejores, pero el Levante fue superior en la eliminatoria», asumió Ayuso, que destacó el papel de su equipo en la serie anterior frente al Celta. «Eliminar con una remontada en casa al conjunto gallego fue increíble. Demostramos la ambición que tiene el grupo y estamos muy orgullosos de cómo lo hicimos», confesó el técnico. En la siguiente eliminatoria, el empate de casa con el Levante condicionó la salida a Valencia. «Somos conscientes de que fueron superiores, pero competimos y demostramos una vez más la ambición por sacar adelante la eliminatoria. Nos fuimos con la cabeza muy alta», subrayó Pablo Ayuso.

Formación

El ciclo de este grupo de jugadores juveniles no se cierra con el fin de la temporada. Buena parte del equipo seguirá en la categoría aunque su continuidad siempre está sujeta a cuestiones académicas en un momento delicado de su formación al pasar algunos a la Universidad con lo que representa por la posible marcha a otras Comunidades si eligen estudios que no se encuentran en Soria. «Es una plantilla joven y varios de ellos seguirán en el equipo. Sabemos también de los problemas que surgen por el tema de la educación. Además, el División de Honor es un escaparate muy importante para otros clubes y el Numancia se ha mostrado bastante esta temporada al llegar tan lejos. Algunos de los que terminan la categoría, cinco o seis, seguirán en el filial», adelantó Ayuso, cuyo objetivo dentro del grupo de técnicos del Numancia es la formación de jugadores para el primer equipo. «Ojalá podamos ver alguno de estos jugadores llegar a la primera plantilla. Esa es la meta del trabajo de la cantera», reconoció. «Para el próximo año el proyecto es el mismo, formar a los jugadores del futuro. Tiene buen pinta aunque siempre debemos partir con la idea de que el equipo buscará la permanencia en la División de Honor. Apartir de ahí, puede pasar de todo, como este año. Repetir lo conseguido es muy difícil, pero está la base del equipo. Todas las generaciones no son iguales, pero el trabajo debe ir enfocado de la misma forma», asumió el responsable del conjunto juvenil. El Numancia es uno de los conjuntos referentes en el Grupo II de la categoría y en esa competición seguirá una campaña más.