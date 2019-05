Los Pajaritos, determinante

Conocida la trayectoria del Numancia a domicilio, una victoria, nueve empates y ocho derrotas en los 18 encuentros disputados, el papel de Los Pajaritos en este final de la competición se entiende como determinante. En los seis encuentros que restan para completar el calendario, tres deberán jugarse en el coliseo rojillo aunque uno de ellos no se disputará pero sí se sumarán los tres puntos en liza. La victoria segura con el Reus amplía la necesidad de recuperar la fortaleza en casa para asegurar la permanencia. Los otros dos enfrentamientos en Los Pajaritos serán ante el Alcorcón y la Unión Deportiva Las Palmas. Esta cita cerrará la temporada y quizás ya no tenga trascendencia o todo lo contrario si no es capaz de encauzar la trayectoria para bien en el tramo final del campeonato.



Como visitante, el grupo de López Garai ha firmado una sola victoria en Almendralejo frente al Extremadura. Los nueve empates logrados no hablan del todo mal del equipo numantino, pero sí esbozan esa figura de conjunto complicado de superar y falto de consistencia para imponerse a sus rivales. Las derrotas, ocho, con tres seguidas en las últimas salidas, le han lastrado en su intento de evitar la actual situación en la que se encuentra, plena lucha por evitar el descenso. En el tramo final debe visitar al Albacete, Oviedo y Zaragoza. Tres plazas en las que se juegan en la actualidad muchos objetivos. El club manchego pelea por el ascenso directo, el asturino por meterse en la promoción de ascenso y el maño por acelerar su huida del peligro. La oportunidad para mejorar sus números como visitante está en sintonía con la necesidad de evitar el descenso. Más que nunca necesitará afianzarse en casa sin descuidar tampoco su papel fuera.

Entrenamiento

En la sesión de entrenamiento de ayer, Aritz López Garai no pudo contar con los lesionados Marc Mateu y Alain Oyarzun, ambos descartados para el partido frente al Albacete el próximo domingo, 18.00 horas. Tampoco jugará ese encuentro Unai Medina, que cumplirá el segundo partido de los tres de sanción impuesto por el Comité de Competición. Por segundo día consecutivo, Atienza no entrenó aquejado de un proceso febril. El central no parte como baja para el domingo ya que se espera una evolución favorable de la dolencia en los próximos días. Los que completaron solo una parte del entrenamiento fueron Ripa y Guillermo. El resto de los jugadores se encuentran a disposición del técnico, que hoy preparará el trascendental choque ante el Albacete en la Ciudad del Fútbol a partir de las 11.00 horas. Para el encuentro del domingo, el Comité de Competición ratificó las sanciones de un partido a los jugadores del Albacete, Torres Rojas y Zozulia, ambos expulsados en el anterior compromiso del club manchego en Pamplona frente al Osasuna. Dos bajas significativas para el conjunto que dirige Luis Miguel Ramis y que se encuentra tercero, a tres puntos del ascenso directo.