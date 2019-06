Palacios se decanta por Carrión

Luis Carrión es desde ayer el entrenador del C.D. Numancia para la próxima temporada. El director deportivo, César Palacios, se ha decantado por un técnico que conoce la categoría de la Segunda División, pero que llegará a Soria después de su andadura el curso pasado en la U.D. Melilla de Segunda B. Un hombre de la casa como Álex Huerta, que los tres últimos años ha estado al frente del filial, será el segundo entrenador numantino para el ejercicio 2019-2020.

Desde que la semana pasada se anunciase la no continuidad de López Garai, muchos nombres habían salido como posibles inquilinos del banquillo y al final la elección de Palacios ha sido un técnico que hasta el pasado domingo estaba en plena competición a los mandos del Melilla. La eliminación del conjunto de la Ciudad Autónoma del play off de ascenso a manos del Atlético Baleares han precipitado los acontecimientos para que Luis Carrión sea la apuesta para el nuevo proyecto rojillo.

El ya míster numantino llegará el lunes a Soria y será presentado en la sala de prensa del campo de Los Pajaritos a partir de las 12.00 horas. Será la primera toma de contacto del preparador con las instalaciones y también con el que será su nuevo equipo de trabajo. En el punto de mira estará el 12 de julio al ser la fecha del inicio de la pretemporada. Carrión se trasladaba ayer de Melilla a Córdoba en barco ya que en la capital cordobesa tiene su residencia.

El nuevo míster rojillo está encantado con la oportunidad que le ha brindado el Numancia de volver al fútbol profesional y no esconde que tiene «muchas ganas» de comenzar los entrenamientos.

Carrión es un técnico nacido en Barcelona, que ha entrenado a la Unión Deportiva Melilla esta temporada, con la que ha disputado el play off de ascenso a Segunda división, quedando eliminado el pasado fin de semana en la eliminatoria ante el Atlético Baleares. José Alejandro Huerta será su segundo entrenador. La gran temporada realizada por el filial numantino le ha permitido dar el salto al primer equipo y liderar el proyecto deportivo de la temporada 19/20 junto a Luis Carrión. El resto de componentes del cuerpo técnico rojillo, como son Roberto Llorente, Francisco Sanz, Fernando Alonso y David Ramos siguen en la estructura técnica del primer equipo.

Luis Carrión debutó como entrenador en 2011 dirigiendo al Espanyol femenino, equipo con el que ganó la Copa de la Reina en su primera temporada como técnico. En 2013 fichó por el Córdoba C. F., club en el que protagonizó una etapa de cuatro años en los cuales fue segundo entrenador del primer equipo con Pablo Villanueva, Chapi Ferrer y Djukic, entrenador del filial y entrenador del primer equipo. Curiosamente, su debut como entrenador del primer equipo del Córdoba C. F. fue ante el C. D. Numancia, en un partido que los sorianos ganaron 3-0.

En 2018 fichó como entrenador de la U.D. Melilla, club con el que ha jugado hasta la semana pasada la fase de ascenso a Segunda división. El Atlético Baleares fue el verdugo de un Melilla que empataba a cero en casa y que perdía por la mínima a domicilio en la vuelta. En la anterior eliminatoria el Melilla había dado buena cuenta del Villarreal B al vencer en los dos partidos. Luis Carrión es un entrenador al que le gusta el buen trato del balón, aunque él mismo asegura que a veces hay que ponerse el mono de trabajo para defender. Su sistema es el 4-4-2.