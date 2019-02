El Parejas desembarca en La Juventud

La pelota profesional de máximo nivel desembarca de nuevo en el frontón soriano de La Juventud. Y lo hará el próximo sábado en un partido determinante del Campeonato Parejas, torneo que acapara el protagonismo de la mano profesional desde finales del pasado mes de noviembre y al que le restan dos jornadas para completar la liguilla, 14 partidos, y dar paso a las semifinales y la final a inicios de abril. El sábado,17.45 horas, La Juventud será el escenario del enfrentamiento entre la pareja líder y ya clasificada para las semifinales, Elezkano II y Rezusta, de Aspe, frente a Víctor, sustituto del lesionado Olaizola II, y Albisu, de Baikopilota, dúo que intenta meterse entre las cuatro primeras parejas para disputar las semifinales. Del partido de Soria dependerá su futuro en la competición puesto que con siete victorias en las doce jornadas disputadas luchan con otras cuatro parejas por tres puestos en las semifinales. Irribarria-Zabaleta (siete victorias), Artola-Mariezkurrieta II (siete), Altuna-Martija (seis) y Ezkurdia-Ladis Galarza (cinco) se pelearán en las dos últimas citas por dar el salto a la ronda definitiva.

Elezkano II y Rezusta han dominado el Campeonato durante la liguilla, pero no quieren aflojar pese a tener la clasificación asegurada. Ayer pasaron por Soria para realizar el protocolario acto de presentación del partido y el habitual ejercicio de separación de las pelotas en la elección del material para el enfrentamiento del sábado. Albisu, en este caso en solitario porque todavía desconocía por la mañana el nombre de su acompañante en la cita de La Juventud, también se enfrentó al cestaño que probó en el frontón de la capital. Para los tres pelotaris, la instalación no es desconocida puesto que todos ya han jugado en alguna ocasión en La Juventud, frontón del que destacaron su nobleza por la buena salida de la pelota del frontis pese a que no corre tanto en el bote.

Los tres pelotaris asumieron la importancia del choque. Albisu reconoció que es una cita «vital» para sus aspiraciones después de encajar tres derrotas consecutivas y ver cómo se lesionaba su compañero, Olaizola II. De ser una pareja señalada entre las favoritas a verse en la necesidad de apurar en las dos últimas citas de la liguilla sus opciones de clasificación. En Soria se jugará buena parte de sus opciones para la siguiente fase. Elezkano y Rezusta enfatizaron que no se relajarán en la cita soriana pese a contar con el pase a semifinales. La tarde de pelota en Soria promete y se iniciará con el enfrentamiento entre Bakaikoa-Iturriaga frente a Alberdi-Etchegoin (Baikopilota).

Víctor sustituye a Olaizola

La lesión de Aimar Olaizola ha condicionado el cartel de Soria y las últimas citas de la pareja formada por el delantero de Goizueta y su compañero Albisu. Su sustituto en La Juventud será el delantero riojano Víctor Esteban. La decisión se tomó ayer por la tarde después de que se le practicaran unas pruebas a Urrutikoetxea que confirmó su participación en el frontón Ultzama de Larraintzar junto a Aretxabaleta frente a Irribarrria y Zabaleta en otro de los partidos de la decimotercera jornada del Parejas. Confirmada esta noticia, Víctor ocupará el lugar de Olaizola, que ya se perdió la anterior jornada y su puesto lo ocupó Arteaga II. La merma física del pelotari navarro abre un poco más la competición en las dos últimas jornadas. Albisu busca su clasificación y junto a Víctor apura sus posibilidades. El resto de las parejas implicadas en la carrera por la clasificación estarán atentas al desenlace del partido de La Juventud, que recupera protagonismo dentro del circuito profesional de la pelota a mano.