Nacho, que se ha perdido los tres últimos encuentros del C.D. Numancia por molestias en los aductores y en los isquiotibiales, entrenó ayer con el resto del equipo y está a disposición de López Garai para recibir el domingo al Mallorca. El canterano considera que el enfrentamiento ante los baleares es «un partido crucial» de cara al objetivo de conseguir la permanencia. Los rojillos afrontan el choque tras la decepción de Tarragona y desde el vestuario se pide el aliento de la grada de Los Pajaritos para que los tres puntos se queden en casa.

En relación a su estado físico, Nacho indicaba que «me encuentro mejor y espero llegar al fin de semana». El extremo no ha tenido suerte con las lesiones en as últimas semanas, aunque espera que cambie la suerte para «ayudar al equipo en la recta final de la temporada».

El duelo ante el Mallorca se antoja fundamental para que los sorianos puedan ver el horizonte de la clasificación con más tranquilidad. «Tenemos que ganar para estar más cerca del objetivo», comentaba Nacho al abandonar el terreno de juego del anexo de Los Pajaritos. Y para ganar la comunión con la afición es vital en un ejercicio en el que el equipo se está mostrando demasiado irregular. «Necesitamos el apoyo de nuestros seguidores», afirmaba Nacho.

El Numancia no acaba de carburar y con seis puntos de renta sobre el descenso no se debe descuidar. «En los últimos partidos no nos han salido las cosas», señalaba el futbolista, quien añadía que «ante el Mallorca tenemos que salir a ganar porque en la recta final de la Liga todo el mundo aprieta. Nos tenemos que fijar en nosotros y no en los demás». Sobre el cuadro mallorquín expresaba que «está en la zona alta de la clasificación y seguro que viene a Los Pajaritos con la única intención de seguir en las posiciones de play off de ascenso».

La irregularidad y los propios errores están siendo importantes obstáculos para un Numancia que en Tarragona volvió a tropezar en la misma piedra encajando goles al principio y al final del partido. «Los fallos puntuales nos están lastrando», reconocía Nacho, quien considera que en este sentido tienen que dar un paso hacia adelante para ser más fiables.

Los males numantinos se agudizan fuera de casa con unos números que dejan mucho que desear a lo largo del curso. «Estamos siendo nuestro peor enemigo», indicaba el canterano. Los de López Garai únicamente han ganado un partido a domicilio para ser de los que menos suman de toda la categoría en los desplazamientos.

Para que finalice la temporada quedan nueve jornadas, aunque al Numancia le queda un partido menos ya que en la antepenúltima fecha liguera el rival es el Reus. El calendario no es de lo más alentador para los intereses de un conjunto soriano que se tendrá que ver las caras con algunos de los rivales que están peleando por subir a Primera División. «Nos tenemos que medir a equipo fuertes en estos dos últimos meses, pero no tememos a nadie», apuntaba Nacho. Y es que este Numancia es imprevisible, capaz de superar a todo un segundo clasificado como es el Granada y en menos de una semana claudicar ante un Nástic que era colista de la categoría de plata.

Carlos Gutiérrez, con máscara

Carlos Gutiérrez entrenó ayer con el resto de sus compañeros aunque con todas las precauciones del mundo debido a la rotura que sufre en los huesos propios de la nariz. Se ejercitó sin máscara y será mañana cuando le llegue la protección para poder entrenar al cien por cien y estar a disposición de López Garai de cara al partido del domingo ante el Mallorca. El central podrá entrar en los planes del míster para formar en el eje de la zaga. El que no estará en la lista de convocados es Derik al estar ya descartado para el choque de este fin de semana ante el conjunto balear. El defensa no se acaba de recuperar de las dolencias en los aductores y estará una semana más de baja. No será la única ausencia para este domingo ya que en el entrenamiento de ayer en el anexo de Los Pajaritos tampoco estuvieron Unai Medina, Ganea, Guillermo y Oyarzun. Todos ellos están descartados para este fin de semana. A lo largo de estos días se le harán pruebas a Ganea para saber cómo evoluciona su rotura de fibras. Tanto el lateral izquierdo cedido por el Athletic de Bilbao como Unai Medina podrían estar a disposición del entrenador para el desplazamiento de la siguiente jornada a Cádiz. La plantilla rojilla se ejercitará hoy en una sesión que tendrá lugar en el campo de Los Pajaritos y que está programada a puerta cerrada.