El partido de las estrellas aragonesas con sede en Soria

Llevan de siete a solo un par de años en la disciplina y se han aupado como tres de las mejores jugadoras de rugby de la liga aragonesa, donde compiten con el Ingenieros de Soria Club de Rugby. Son Virginia Morales, Alba Monje y Ana Gonzalo y se dieron a conocer hace apenas un par de días en la presentación del partido que enfrentará a la selección aragonesa con la madrileña B hoy en el anexo de Los Pajaritos (15.30 horas), en el marco de un campeonato autonómico. Una cita para disfrutar de un buen partido de este deporte decidido a afianzarse en la provincia.

«Empecé por mi chico. Él jugaba ya a rugby, llevaba unos años, y un día le dije que mientras él estaba entrenando que me iba a bajar un rato a correr, sin más. Un compañero suyo fue el que me dijo que si me podía poner un momento en una jugada, aunque sea a estorbar un poco. Y me plante ahí, y ya desde ese día...», relata Morales. Entonces empezó a entrenar sola con el equipo masculino. De aquello hace ahora siete años y ha pasado hasta un primer campeonato de Liga que consiguieron cerrar las chicas el año pasado, el primero en los 16 años de historia del club.

Virginia, Alba y Ana juegan en Aragón bajo la dirección de otros dos sorianos, David de Miguel y Luis Pértega. «Al final si estás en una liga en la que se están portando muy bien contigo y te están dando tantas cosas, pues aunque seas de Soria, o de Castilla y León –Ana es natural de Salamanca pero estudia en la capital soriana–, al final tu sentimiento también va a ir un poco hacia la Federación de Aragón». El motivo económico es una de las principales razones por las que el Ingenieros de Soria compite en la liga aragonesa. «Como tenemos que jugar allí, al final en la selección juegas con compañeras a las que estás viendo todos los fines de semana y eso está muy bien», asegura Gonzalo.

Del rugby, dicen, destacan «los valores». Y sobre todo el respeto. «Para mí son valores, yo venía del baloncesto y empecé con el rugby y es completamente diferente. Primero ya el como tratas a tus compañeros, a tus rivales, y ese tercer tiempo, que al final después del partido todos somos amigos. Además hay muchísimo respeto al árbitro», destaca Ana Gonzalo. «Yo cuando empecé me quedé alucinada porque no puedes decir nada a las gradas y tampoco nadie dice nada a los jugadores», destaca Alba Monje, quien apenas lleva un par de años en esta disciplina, a la que llegó cuando el club hizo una petición para poder sacar una temporada más el equipo femenino.

El de hoy, explica David de Miguel, es «un partido complicado». «Parece que porque sea el Madrid B sea más fácil, pero lo cierto es que esta federación tiene tantas jugadoras afortunadamente que pueden hacer un equipo sub23 y ahí juegan chicas que llevan en el rugby desde los seis o siete años», detalla.

Esta es la primera incursión en el campeonato de autonomías para el combinado aragonés y hasta la fecha han cosechado una victoria ante Asturias y una derrota con Galicia. «Tenemos la ilusión de hacerlo bien y después de haber visto los dos partidos que hemos jugado, irnos con dos victorias del campeonato la verdad es que para ser la primera vez que participa Aragón, sería todo un mérito», destaca el entrenador soriano. Si consiguen esa victoria quedarían terceras del grupo B, en el que se inscriben en la actualidad. Pase lo que pase, destaca de Miguel, lo que más quieren conseguir es «mantener sobre todo la actitud, que ha sido increíble, y que por lo menos que no se baje el pistón en ese aspecto».