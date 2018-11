El partido ante el Unicaja, como modelo de juego

Pese a la derrota ante el Unicaja Almería del pasado sábado, el modelo de juego y la forma de afrontar el partido convenció al técnico del Río Duero Soria, Manuel Sevillano, según confirmó ayer en su repaso semanal de la actualidad de su equipo. Lo que no le convenció es el resultado y de eso anda muy necesitado el conjunto celeste. «Salí contento de pero con comillas. Jugar bien compensa a largo plazo, pero ahora nos urge los puntos y no sumamos frente al Unicaja por lo que quiero ganar», reconoció el técnico, que espera aplica la fórmula del juego del pasado sábado ante uno de los equipos grandes frente a los más modestos. «Me gustaría trasladar el juego a los próximos partidos frente a equipos menos importantes. No podemos creernos más que nadie porque somos uno más. Conseguimos jugar todos los parciales de una manera similar y eso traducirlo frente a rivales de menor consistencia», asumió. Para ganar al Barcelona, Sevillano se fijó en el partido del pasado sábado. «Tenemos que jugar como lo hicimos frente al Unicaja, sabiendo que el Barça no es Almería, pero que tiene buenos jugadores. No podemos pensar que a los pequeños se les gana tal cual. Nosotros no lo hemos conseguido, la liga ha cambiado este año y no parece fácil ganar a equipos que antes parecían asequibles. Estamos en una situación en la que no nos hemos visto con anterioridad por lo que la prioridad es ganar para salir cuanto antes de esta situación y luego mirar hacia arriba. Pero lo urgente es ganar cuanto antes», confió el entrenador del Río Duero Soria.

Contra la violencia de género

El Río Duero Soria se une a los actos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre. Desde el club soriano, informó ayer su presidente Alfredo Cabrerizo, se realizará una foto de la plantilla con lazos morados y una conjunta con el equipo rival. También se realizará una ola desde la grada de Los Pajaritos para barrer la violencia de género. Iniciativas que intentan aportar «un granito de arena» en la erradicación de esta lacra de la sociedad, según confirmó el dirigente del club soriano, que desea visibilizar el problema existente para arrancarlo de la vida cotidiana.