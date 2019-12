Un paso adelante de Escassi

Una dinámica de cuatro partidos sin ganar siempre provoca cambios en las alineaciones en busca de soluciones para revertir los resultados adversos. Luis Carrión no es ajeno a esa posibilidad de variar el once de su Numancia de cara al enfrentamiento de mañana con el Girona y a lo largo de la semana ensaya sobre el terreno de juego las opciones de cambio. En la sesión de ayer en el campo de Los Pajaritos, el técnico probó la vuelta de Alberto Escassi al eje del centro del campo. El malagueño acompañó a Gus Ledes, que también regresará al equipo cumplida la sanción de un partido, guardando la espalda a Marc Mateu, asentado en la zona de enganche con la delantera. Durante el entrenamiento, el técnico también ubicó en el ataque a Guillermo junto al capitán rojillo. En las bandas de ese mismo once se ubicaron Moha y Curro Sánchez, con muchas posibilidades de reaparecer tras dos semanas de ausencia por lesión.



La opción de adelantar a Escassi al centro del campo permitiría formar en el eje de la defensa con Derik y Carlos Gutiérrez. El tinerfeño también recuperaría su sitio en el once una vez superada la jornada anterior en la que se quedó fuera por sanción, al igual que Gus Ledes. Una pareja de centrales que han coincidido en seis ocasiones hasta la fecha y que podría repetir frente al Girona. Otra de las consecuencias de la vuelta de Ledes y la posición novedosa de Escassi es la salida de Kako y Vidorreta del once utilizado en Canarias por el técnico rojillo.



Si para el ataque en las bandas ayer se situaron en un posible once titular Curro y Moha, por detrás como laterales actuaron Iván Calero y Héctor Hernández. Los dos defensas se han asentado en la titularidad pese a que Álex Sola es uno de los recursos más utilizado por el entrenador para suplir a alguno de ellos. El guipuzcoano ha jugado tanto por el costado derecho como por el izquierdo en diferentes citas. Por último, la portería contará con la continuidad de Dani Barrio bajo palos.

Curro, de vuelta

Una de las noticias favorables de la jornada de entrenamiento de ayer la protagonizó Curro Sánchez, que completó la sesión y posteriormente confirmó sus buenas sensaciones. «Ha ido muy bien. El día anterior ya entrené con el grupo y me probé aunque no completé toda la sesión con los compañeros. Hoy -por ayer- he entrenado con normalidad y las sensaciones son muy buenas. No he sentido nada en la zona dañada y no he recaído», aseguró el onubense, que podría tener el alta médica para jugar mañana ante el Girona, siempre y cuando el técnico numantino cuente con su concurso.