La marcha de Aritz López Garai y la posterior llegada de Luis Carrión al banquillo del CD Numancia da paso a un nuevo proyecto en el club soriano, que cierra el anterior con el objetivo cumplido, el de la permanencia una campaña más, pero lejos de lo vivido un año antes con la disputa de la final de las series por el ascenso de la mano de Jagoba Arrasate. Un acontecimiento muy destacado en la trayectoria del conjunto soriano que con el paso y la perspectiva del tiempo adquiere, si cabe, mayor valor. De un año para otro, el Numancia pasó a pelear por el ascenso a asegurarse la permanencia en la penúltima jornada del campeonato liguero. En las campañas precedentes, no sufrió en exceso para seguir entre los clubes del fútbol profesional, pero tampoco se asomó con posibilidades reales a la lucha por el ascenso en ninguna de sus dos variedades: la directa para los dos primeros clasificados, en primera instancia, o a través de la fase de promoción para los cuatro siguientes, como segundo recurso. Desde su último asalto a la máxima categoría, once años atrás, la del pasado ejercicio es la única vez que ha rozado esa opción. Y la única oportunidad en la que se ha clasificado entre los seis primeros para disputar la fase de ascenso desde que se implantó el actual sistema de competición con las series de promoción. Todos los proyectos han pasado por un similar resultado, la salvación, con mayor o menor holgura en partidos, puntos y tiempo de ejecución.

El proyecto de Aritz López Garai se cataloga como uno más entre los precedentes: asegurar la permanencia. Lo certificó con el empate en Zaragoza, una jornada antes del cierre de la competición. Su final de campaña, en una deriva preocupante ya que manejaba una diferencia de puntos cómoda respecto a los puestos de descenso antes de la última fase de la competición, condenó al equipo a sufrir más de lo esperado ateniéndose a la comparativa por la trayectoria marcada en las dos primeras partes de la liga. Este declive y cierto divorcio surgido con parte de la grada precipitaron el acuerdo entre las partes para que el proyecto del técnico vizcaíno se cerrara sin dar continuidad a la renovación firmada el mes de febrero. López Garai dejó el club con destino a Tenerife y el Numancia ya trabaja en el nuevo proyecto que deposita en las manos del técnico catalán Luis Carrión. La era López Garai se escribe como la segunda peor campaña del club soriano en Segunda, después de la del inicio de esta fase de la historia rojilla, la del curso 1997-98. Más frustrante si cabe después del año vivido en la tercera temporada de Arrasate con recuerdos como la eliminatoria copera frente al Real Madrid o la fase de ascenso ante el Zaragoza y el Valladolid.

El próximo ciclo arranca desde la continuidad de buena parte de la plantilla. El cuerpo técnico, capitaneado por el nuevo entrenador y complementado por hombres del club en las facetas de segundo responsable del banquillo, preparador físico, de porteros, además de los recuperadores, maneja un grupo de trabajo definido. Buena parte de la plantilla seguirá en el equipo ya que en estos momentos suma un total de 23 jugadores para el primer equipo. Entre los efectivos que tienen contrato en vigor, los dos refuerzos confirmados que se integran en el vestuario, la vuelta de los cedidos y el ascenso de tres canteranos, la cifra es significativa antes de anunciar más llegadas a modo de refuerzos. La caseta debe engordar porque existen posiciones sin cubrir. Y debe adelgazar si quiere añadir nuevos efectivos de cara a no contar con un exceso de jugadores. Trabajo de despachos para perfilar la plantilla antes del cierre del mercado a finales del próximo mes de agosto. Intendencia antes de entrar en materia deportiva, pero también durante ese periodo de preparación antes del inicio de la competición. Los objetivos parecen los mismos que han acompañado al club a lo largo de todo este recorrido, la permanencia sin la renuncia por ambición a cotas superiores, una vez asegurada la salvación y la continuidad en el fútbol profesional. El verdadero sustento del club para su supervivencia.

Crecer como equipo

«El objetivo principal es crecer como equipo, tratar de ganar muchos partidos y no ponernos techo ni suelo. Hay que tratar de ser atrevidos e intensos», señaló Luis Carrión a modo de carta de presentación. El nuevo entrenador también fijó como intención de su proyecto agradar a la afición. «El público quiere ver lo que le gusta, aunque no puedes contentar a todo el mundo, hay que aunar esfuerzos y adaptarnos. Espero que la gente se divierta, al final el fútbol es un espectáculo», apuntó el técnico encantado con su destino. «Es un club perfecto para crecer y mejorar. Compartimos aspiraciones y retos. La entidad rojilla me llena», reconoció.