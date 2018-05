Paula Arellano, campeona de gimnasia aeróbica, se retira con 18 años

«Lo primero es lo primero». Esa es la voluntad de Paula Arellano. La mejor gimnasta aeróbica soriana de este siglo y probablemente del anterior ha colgado las zapatillas. Lo hizo hace poco, después de estar entrenando dos meses en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. «Era incompatible», zanja.

Arellano, parte hasta entonces del combinado nacional, se decidió el año pasado por empezar este curso Ingeniería Eléctrica y Electrónica en Madrid. «Es un doble grado y entre las clases, laboratorios, los exámenes…». Paula eligió.

El CAR es un sueño para cualquier deportista que aspire a seguir progresando en su disciplina. «Sí me hubiera gustado seguir, porque en el CAR había un ambiente buenísimo y es una pasada, pero no podía hacer los exámenes. Me los cambiaban y aun así me los ponían después de los campeonatos, así que no podía ser…».

Paula, la última soriana en nacer en el siglo pasado –vino al mundo un 31 de diciembre de 1999–, tiene ahora 18 años y habla con una madurez digna de su trayectoria. Ha competido en citas internacionales desde el año 2014 y hasta el pasado 2017. Hace dos temporadas estuvo en el Mundial de Corea y cerró su participación con el Europeo de Italia, lo que le valió una nueva mención en la última Gala del Deporte Soriano.

«Ya tuve parciales y durante los parciales me iba organizando, pero veía que me costaba estudiar por las noches. Y luego ya cuando salían las fechas de los campeonatos… Entonces ya vi que es que no iba a poder estar compitiendo y estudiando los finales, que los finales son mucha tela».

Ahí fue cuando lo decidió. Y no es que fuera fácil, «pero lo primero es lo primero». Lo tiene claro: «A lo que te vas a dedicar en tu vida es a lo que estudies, entonces eso es lo primero. Y la gimnasia, hombre, no tan pronto como lo he dejado, pero tampoco se tiene una vida muy larga siendo gimnasta. Cuando tomé la decisión pensé en eso y eso es a lo que me agarro, eso es lo más importante».

Paula comenzó en la gimnasia con apenas seis años. Su club de referencia fue el Gimnasia Duero. Y después de tanto tiempo tiene que costar no ponerse cada día las zapatillas y salir a bailar, aunque sigue haciendo deporte entre el gimnasio y salir a correr. «Sí que lo echo de menos. Además ahora que se acercan los campeonatos más aún, porque ves que la gente está compitiendo, los rivales con los que has competido toda la vida…». Coincide además que este año, en mayo, se celebrará el Nacional de aeróbica de Soria.

La carrera centra ahora su atención, el doble grado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. «Es una carrera que abarca muchísimo. A mí me encantan los drones, pero me quedan cinco años todavía para pensarme qué quiero hacer. Además, ahora me gusta esto, pero después de unos años habré visto cosas que ahora no sé ni que existen», valora la soriana. Tiene claro, en cualquier caso, que «ahora la elección de eléctrica es buena porque siempre ha sido muy importante y la electrónica a partir de ahora está presente en todo».

La carrera no es sencilla, aunque si tiene que elegir… «Lo otro, la gimnasia, llevaba trabajo que no lo ves. Estás mucho, mucho tiempo trabajando y te lo juegas todo en minuto y medio. Aquí estás mucho tiempo estudiando y, bueno, te lo juegas en un examen, que no es comparable a minuto y medio».

Desde la base soriana, Arellano ascendió con trabajo y trabajo hasta integrarse en el combinado nacional. Para prepararse para las citas internacionales estuvo los últimos dos años yendo y viniendo a Valencia, donde realizaba entrenamientos semanales o concentraciones.

La de la gimnasia es una disciplina dura, pero «como todos los deportes». «A todos los deportes hay que dedicarles tiempo, a todo lo que haces hay que dedicarle tiempo y si te gusta eso tampoco supone un esfuerzo». Eso sin contar las satisfacciones que le ha dado la disciplina. «Si me tengo que quedar con un campeonato, es el del año pasado o el del anterior, cualquiera de los dos. Y si me tengo que quedar con algo para toda la vida, el tiempo que he estado entrenando en Valencia, con la gente que me ha tratado genial y mis compañeros».

Ahí queda la Paula Arellano que subía a lo más alto del podio y llega la Paula Arellano lista para seguir superando metas, ya lejos del tapiz.