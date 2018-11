El peaje de viajar

El C.D. Numancia perdía el pasado lunes en Málaga y engordaba las estadísticas de la última década en las que se reflejan las dificultades que tiene el equipo a la hora de ganar lejos de Los Pajaritos. Los números están ahí y dicen que los rojillos únicamente han vencido en 36 de los 195 encuentros que han disputado como visitantes. Un pobre 18,4 % de victorias que ha sido el principal escollo para que los sorianos pudieran haber estado más arriba en la clasificación a lo largo de los últimos diez años. Un peaje muy caro que está pagando el Numancia en los desplazamientos.

En la presente temporada, el equipo entrenado por López Garai no ha podido llevarse una alegría completa como visitante ya que los seis encuentros lejos de Soria se han saldado con tres empates y tres derrotas. Ha marcado seis goles y ha encajado la docena. Cifras que contrastan con el rendimiento en casa con tres triunfos, un empate y una derrota.

Esta diferente trayectoria que se está viendo en estos primeros dos meses de competición se ha venido reproduciendo año tras año desde que el Numancia bajase de Primera División en el año 2009. Una asignatura pendiente que quieren aprobar este curso para invertir la tendencia.

La primera campaña del Numancia tras bajar de Primera -la 2009-2010- se saldaba con siete victorias a domicilio, lo que sin duda es la mejor cifra a lo largo de esta década. Los sorianos, entrenados por Gonzalo Arconada en su segunda etapa en el banquillo, ganaban a Celta, Nástic de Tarragona, Albacete, Castellón, Elche, Salamanca y Recreativo de Huelva. Al año siguiente, con Juan Carlos Unzué como entrenador, el Numancia vencía en cuatro desplazamientos, concretamente en los feudos de Valladolid, Ponferradina, Córdoba y Albacete.

El porcentaje de triunfos disminuía las dos temporadas siguientes con Pablo Machín como entrenador. Los rojillos ganaban tres partidos fuera en el ejercicio 2011-2012 -en Xerez, en Alicante ante el Hércules y en Sabadell-. Al cursi siguiente se ganaba uno menos al vencer únicamente en los terrenos de juego del Real Madrid B y del Hércules.

Ya en la campaña 2013-2014 llegaba al banquillo numantino Juan Antonio Anquela y los problemas para sumar de tres en tres continuaban. Aquella temporada los sorianos ganaban cuatro partidos fuera, en los campos de Alcorcón, Zaragoza, Eibar y Ponferradina. Ya en el ejercicio 2014-2015 la cuenta de victorias subía a cinco al vencer en Sabadell, Albacete, Vitoria, Ponferrada y Huelva.

Finalizada la etapa de Anquela en Soria, el turno era para Jagoba Arrasate que iba a estar tres temporadas en el banquillo de Los Pajaritos. Con el de Berriatua, los males a domicilio no se solucionaron ya que al Numancia le siguió costando vencer fuera. En el curso 2015-2016 se ganaba en Girona, Lugo, Albacete y Miranda. Ya en las dos campañas siguientes la cifra de triunfos se quedaba en 3 en la fase regular, aunque en el palmarés está la histórica victoria en La Romareda en el play off de ascenso. En la temporada 2016-2017 el Numancia de Arrasate ganaba al Mirandés, Alcorcón y Elche. Durante el ejercicio pasado se vencía en Valladolid, Lugo y Alcorcón. Eso sí, la mayor alegría para el Numancia del año pasado llegaba lejos de Soria con la victoria por 1-2 en Zaragoza en las semifinales del play off de ascenso.

López Garai y los suyos quieren mejorar los números como foráneos de estos últimos años. La siguiente salida será a Los Cármenes para medirse a un Granada que en estos momentos es segundo en la clasificación.