«Pedimos disculpas a la afición»

«Lo primero es pedir disculpas a la afición, pedir perdón por el partido. No nos ha salido nada y trabajaremos para revertir la situación y sobre todo la imagen que hemos dado no se va a volver a repetir». Con estas palabras resumía Alberto Escassi el partido del domingo en Majadahonda. El centrocampista añadió que «hoy es un partido que lo mejor es que no nos hubiésemos levantado de la cama. Nos ha salido todo mal. Nos pitan un penalti, lo para Juan Carlos, luego otro penalti, lo meten, al palo, gol, bueno hemos perdido justamente. Al Majadahonda le ha salido todo bien, es justo vencedor. Agachamos la cabeza, pedimos disculpas y nos tenemos que poner las pilas y seguir hacia adelante».

Sobre los partidos a domicilio del Numancia dijo que «durante la semana trabajamos bien, entrenamos bien… Fuera hemos hecho buenos partidos, sin ir más lejos hace dos semanas en Tenerife jugamos bien y sacamos un empate. Aun así, no encontramos esa regularidad, equilibrio no nos encontramos a gusto. No se porqué nos pasa eso. Solo nos toca trabajar y trabajar».

Sobre el final de temporada, Escassi comentó que «tenemos que puntuar, tenemos que ir a ganar contra Granada y pensar en los 50 puntos que es nuestro objetivo. Estos tres puntos son fundamentales»

Dani Nieto, por su parte, fue la mejor noticia del Numancia en el Cerro del Espino ya que regresaba a los terrenos de juego nueve meses después. El mediapunta del equipo numantino resumió el encuentro diciendo que «hemos empezado mal. Hemos encajado tres goles en la primera parte pero bueno en la segunda hemos salido mejor, ellos han salido más relajados por el marcador que llevaban, más tranquilos. No es fácil que en Segunda te marquen cuatro goles fuera de casa y nos vamos con una sensación mala». Sobre las malas actuaciones del equipo a domicilio dijo que «tenemos ese hándicap fuera de casa que no somos capaces de sacar adelante los partidos. Es cierto que en casa estamos más fuertes y sólidos y tenemos que buscar ese punto para poder ganar a domicilio». Sobre su vuelta a los terrenos de juego tras su lesión comentó que «me he encontrado bien después de nueve meses y pico de la lesión tan grave que tuve. Mi ilusión era poder jugar un par de minutos y la verdad es que estoy muy contento tanto conmigo mismo como con la rodilla». Sobre la próxima jornada comentó que «ahora encadenamos rivales muy duros. En casa estamos fuertes y no tememos a nadie».