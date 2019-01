Las peñas recelan sobre la intención del Consejo

Las peñas del C.D. Numancia están a la expectativa de lo que pueda dar de sí la Junta General Extraordinaria convocada por el Consejo de Administración para el 21 de febrero, en la que se propone un segundo reparto de beneficios con cargo a ejercicios anteriores. Después del primer reparto de dividendos del pasado mes de noviembre con un montante de 3,5 millones de euros, los peñistas rojillos recelan de las intenciones del Consejo de Administración que preside Moisés Israel, que aterrizaba el pasado mes de septiembre después de la compra del club.

Incertidumbre y desconfianza a la espera de contar con más información por parte del Consejo. Las peñas valoran esta filosofía y con los datos que tienen encima de la mesa apuntan a invertir estos beneficios en refuerzos para la plantilla que dirige López Garai. Algunos de los representantes de las peñas rojillas son más contundentes y tienen la sensación «de que han venido a vaciar la caja».

FRENTE ROJILLO (Raquel Gutiérrez)

«Podían invertir el beneficio en reforzar al equipo»

La presidenta del Frente Rojillo, Raquel Gutiérrez, aseguraba que están a la expectativa de lo que vaya a hacer el Consejo de Administración «y esperando que nos den explicaciones en la Junta Extraordinaria del próximo 21 de febrero». La responsable de la agrupación reconocía que «me parece raro que en el poco tiempo que llevan al frente del club se quieran repartir dos veces beneficios. Y es que el nuevo Consejo llegaba hace solamente cuatro meses». Raquel tiene muy claro cuál debería ser el destino de estos beneficios. «Ese dinero lo debería invertir en reforzar al equipo».

PEÑA NUMANTINA 2003 (Iván González)

«Son los dueños y están en su derecho, pero no nos gusta»

«Hay que esperar para ver qué pasa en la Junta del día 21 porque hay un poco de confusión», comentaba Iván González, quien añadía que «todo esto nos choca después de más de 20 años con Rubio como presidente. Estamos decepcionados porque este dinero se podía invertir en fichajes». El presidente de la peña señalaba que «los nuevos propietarios están en su derecho, pero no nos gusta que se proponga un nuevo reparto de beneficios».

ORGULLO NUMANTINO (Javier Yubero)

«El club se está gestionando sólo como una empresa»

«Estamos en contra con este nuevo reparto de beneficios ya que el club se está gestionando exclusivamente como una empresa. Se piensa sólo en los beneficios económicos y deportivamente se están haciendo pocas cosas. Desde la peña estamos en contra de que el dinero se priorice a la pasión y a los valores del deporte».

PEÑA NUMANTINA MORONESA (Santiago Lafuente)

«Esperar a lo que nos informen el día 21»

«No conozco realmente cuáles fueron las condiciones de la venta que hizo francisco Rubio con Moisés Israel y para opinar me gustaría saber cuáles fueron estas condiciones. Tenemos que esperar a los que nos informen el 21 de febrero. De todas formas no creo que sea para alarmarse de que este señor quiera sacar beneficios después de comprar el club.

PEÑA EL PICADILLO (Milagros Domínguez)

«Sensación de que han venido a vaciar la caja»

«Por las conversaciones que hemos mantenido los peñistas, a la mayoría no nos ha gustado esta propuesta de volver a repartirse beneficios después del reparto que se hizo de más de tres millones en el mes de noviembre. Dos repartos en cuatro meses desde que llegó el nuevo Consejo de Administración que deja la sensación de que han venido a vaciar la caja. Desde la peña no nos parece que sea lo más oportuno cuando el equipo no está en una posición tranquila en la clasificación. Nos gustaría que se hablara de invertir este dinero en hacer fichajes en el mes de enero para reforzar al equipo de cara a la segunda vuelta del campeonato. Estamos a la expectativa de lo que nos informen el próximo mes de febrero».

AMIGOS DEL NUMANCIA (Antonio Reglero)

«Repartir beneficios no es lo más apropiado»

«El equipo está en una situación apretada en la clasificación y creo que en estos momentos el reparto de beneficios no es lo más apropiado. Desde el Consejo de Administración se debería reforzar la plantilla para que no se pasen problemas a la hora de conseguir la permanencia. El equipo necesita refuerzos por lo que hemos visto en lo que va de temporada. De todas formas ellos son los dueños y pueden hacer los que quieran».

PEÑA NUMANTINA DE MALLORCA (José Luis Muñoz)

«Deben fichar porque el equipo no anda sobrado»

«No nos gusta que se hable de un nuevo reparto de dividendos. Deberían invertir en hacer fichajes en lo que queda de enero porque el equipo, por lo visto en la primera vuelta, no anda sobrado».

PEÑA NUMANCIA DE LA RIOJA (Alejandro Ruiz)

«Nos falta información sobre este reparto»

«A bote pronto no nos parece correcto que se este pensando en un nuevo reparto de beneficios. Pero también es cierto que lo que nos falta es tener más información sobre este tipo de operaciones».